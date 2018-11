«On est victimes de la Hogra»

Par DDK | Il ya 37 minutes | 80 lecture(s)

Le président du FC Tamelaht, Redouane Alem, estime que son équipe est «victime de la Hogra». «C’est vrai que c’est notre première expérience dans cette division, mais, franchement, je ne m’attendais pas à ce genre de comportements. La partie se déroulait dans de bonnes conditions, malgré un arbitrage vicieux qui a réussi à énerver mes joueurs et les faire sortir du match avec ses décisions aléatoires, en nous privant de deux penaltys évidents. Malgré cela, on a continué à faire le jeu, jusqu'au dernier quart d’heure de jeu, lorsqu’un joueur de l’équipe adverse s’écroule dans la surface de réparation, l’arbitre courut directement à l’intérieur de la surface de réparation pour éventuellement désigner le point du penalty. Un de mes joueurs a perdu son sang froid et a contesté cette décision, en touchant maladroitement l’arbitre, mais il ne l’a, en aucun cas, agressé. Notre équipe est victime de la hogra, que ce soit à domicile ou en déplacement. Il y a quelques jours, le CM Tidjelabine nous a battus, ici même à M’Chedallah, nos adversaires sont sortis sous les applaudissements, car ils méritaient leur victoire. On est des sportifs, le fair-play fait certes partie de nos valeurs, mais on refuse la Hogra. Si cela continue ainsi, on va se retirer du championnat», dira M. Alem.

M. A.