Rachid Berkoud nouvel entraîneur

La direction de la JS Boukhalfa s'est séparée à l'amiable de son coach Kamel Arab, malgré la série de cinq victoires en cinq matchs disputés. Les responsables du leader du championnat d'honneur de la wilaya de Tizi-Ouzou, à sa tête Bouchakour, n'a pas tardé à lui trouver un remplaçant, en jetant leur dévolu sur le driver Rachid Berkoud qui était, la saison passée, à la tête de la barre technique de la JSC Ouacifs. Une nomination qui va certainement booster davantage les troupes pour poursuivre leur ascension. Cela s'est vérifié ce week-end avec cette nouvelle victoire acquise contre le NA Redjaouna sur le score de deux buts à zéro. Rachid Berkoud aura comme mission et objectif de faire accéder le club des Banlieusards de Tizi-Ouzou en division Régionale 2 cette saison. Une tâche qui s'annonce difficile pour le nouvel entraîneur, surtout que le Djurdjura Club Boghni ne compte pas lâcher du lest et se battra bec et angle pour réaliser l'accession en division supérieure.

