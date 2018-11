Débuts ratés pour Bouakaz

Par DDK | Il ya 38 minutes | 88 lecture(s)

Les joueurs de la JSM Béjaïa ont une nouvelle fois déçu leurs supporters en concédant, avant-hier sur leur terrain, le point du match nul à l’Esperance de Mostaganem qui a aligné à l’occasion son cinquième match sans défaite en dehors de ses bases. Pourtant, tout avait bien commencé pour les locaux qui ont ouvert les hostilités dès la 3e minute de jeu par le biais de Daouadji qui a inscrit son second but cette saison avec son équipe, après celui du match de coupe contre l’IBKEK. Hélas, les gars de Mostaganem qui étaient décidés eux aussi à défendre crânement leurs chances lors de cette rencontre, ont réussi à niveler la marque dès la 22’ de jeu par l’entremise de Hicham Benmeghit. À partir de là, les Béjaouis ont multiplié les attaques pour reprendre l’avantage lors du reste du temps de cette première période de jeu, mais en vain. Même scénario lors du second half où Belmessaoud et consorts ont cruellement échoué dans toutes leurs tentatives face à la vista du portier adverse, au grand désappointement de leurs supporters. Ces derniers ne les ont, d’ailleurs, point ménagé à la fin de la rencontre, les tenant pour responsables des mauvais résultats de leur équipe en championnat malgré ce changement récent intervenu à la barre technique avec la nomination du Tunisien Moez Bouakaz. Du coup, ce dernier qui est d’ores et déjà appelé à revoir sa copie, aura ainsi beaucoup de pain sur la planche pour remettre son équipe sur orbite. Ceci dit, la mini-trêve du championnat qui interviendra le week-end prochain en raison du déroulement du dernier tour régional de la coupe d’Algérie, sera peut-être une étape importante pour le staff technique de la JSMB. Ceci consistera notamment à apporter les correctifs nécessaires dans le jeu de toute l’équipe, en prévision du dernier match de la phase aller qui se jouera le 30 du mois en cours en déplacement contre le MCEE. Commentant le résultat et la prestation de son équipe contre l’ESM, l’entraîneur Moez Bouakaz a déclaré à la fin de la partie : «Nous avons bien débuté le match où nous sommes même parvenus à marquer au bon moment avant que notre adversaire ne vienne tout remettre en cause avec ce but égalisateur qu’il a inscrit lui aussi à un moment sensible de la rencontre. En deuxième mi-temps, nous avons osé plus devant, avec notamment cette multitude d’occasions de buts ratées. Bien évidemment, ce résultat de parité face à un adversaire de qualité ne nous arrange guère mais on fera en sorte d’améliorer certaines choses dans les prochains jours.»

B. Ouari