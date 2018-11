Les crabes calent à nouveau

Par DDK | Il ya 36 minutes | 102 lecture(s)

Le MO Béjaïa n’arrive toujours pas à sortir la tête de l’eau, en ayant concédé un nouveau faux pas hier à domicile face au MC Alger (1-1).

Un énième faux pas qui n’arrange pas les affaires du club béjaoui, plus que jamais menacé par le purgatoire, puisque avec seulement 15 points au compteur, le MOB n’est qu’à deux petits points du premier relégable. Hier, le MOB, qui avait pourtant livré l’une de ses meilleures prestations de la saison à domicile en dominant de bout en bout son adversaire du MCA, n’a pas pour autant réussi à chasser la poisse qui le poursuit sur son terrain fétiche et devant son public qui n’arrive toujours pas à croire que son équipe, qui avait pourtant entamé le championnat en trombe, se retrouve aujourd’hui en pleine crise de résultats. Devant une équipe du MCA, elle aussi dos au mur suite à sa défaite mardi dernier à domicile face à l’USMBA (1-0), la formation béjaouie s’est contentée finalement d’un petit point au bout d’une rencontre qu’elle avait pourtant bien maitrisée. Mais contre toute attente, ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque à la 28e minute par Hadouche suite à une contre-attaque bien menée par Hachoud. Piqués dans leur amour propre, les poulains de Madoui n’ont pas tardé à égaliser suite à un penalty transformé par Amir Soltane, dix minutes plus tard. En seconde mi-temps, les attaquants du MOB se sont créé plusieurs occasions sans pour autant parvenir à battre le gardien du MCA, Morsli, au grand dam des milliers de Crabes qui n’ont pas cessé d’encourager leur équipe jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Malgré les changements opérés par Madoui, le MOB a raté une occasion en or à deux minutes de la fin, lorsque l’attaquant Touré au lieu de placer son tir au fond des filets a trouvé le moyen de mettre le ballon en dehors du cadre. Un ratage monumental qui témoigne de la fragilité, surtout sur le plan mental, de cette équipe du MOB qui doit absolument revoir sa copie au plus vite si elle ne veut pas s’enfoncer encore davantage dans les profondeurs du classement d’un championnat où le moindre point perdu vaudra son pesant d’or au décompte final. Dans l’autre match de mise à jour disputé hier, l’AS Aïn M’lila, qui s’est imposée (1-0) au stade du 1er novembre de Batna face à l’USMBA, a réussi à engranger son 16e point et remonte ainsi à la 9e place en compagnie du CSC et de l’OM. Pour sa part, l’USMBA reste scotchée à la 14e place avec 12 points seulement. Deux autres matchs en retard ont eu lieu avant-hier, à savoir ESS - NAHD et PAC - CABBA. Pour la deuxième fois de suite, l’ES Sétif s’est inclinée chez elle. Après la JS Saoura, c’était au tour du NA Hussein Dey de glaner les trois points de la victoire, avant-hier, au stade du 8 Mai 1945. L’unique réalisation de la rencontre a été inscrite à la 15e minute par Allati. Le milieu de terrain des Sang et Or a profité d’une sortie hasardeuse du portier sétifien pour marquer de la tête. Grâce à ce succès, le NAHD met fin à sa série de quatre matchs sans victoire et repasse dans la première moitié du classement (6e, 20 pts). Pour sa part, l’ESS rate l’occasion de prendre seule la 3e place au classement (4e, 21 pts). Ce nouveau faux pas de l’Aigle Noir chez lui va très certainement avoir des répercutions, notamment au niveau de la barre technique. Le Marocain Rachid Taoussi ne fait plus l’unanimité du côté d’Aïn El Fouara et son départ n’est plus qu’une question d’heures. Au stade Omar Hamadi de Bologhine, le Paradou AC n’a pas eu beaucoup de mal pour prendre le meilleur, avant-hier, sur le CA Bordj Bou Arreridj (2-0). Dans un match, quasiment à sens unique, les Pacistes n’ont eu besoin que d’une seule mi-temps pour enregistrer leur cinquième victoire à la maison. Cette 12e journée avait débuté le mardi 30 octobre dernier et s'achèvera demain, avec le déroulement du choc JS Kabylie - CS Constantine, prévu à partir de 17h45, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou.

A. C.