«On doit enchaîner contre le CSC»

Par DDK | Il ya 37 minutes | 85 lecture(s)

Auteur d’une excellente prestation face au NAHD, l’arrière gauche de la JSK, Lyes Chetti, était l’un des meilleurs joueurs sur le terrain. Dans cet entretien, le défenseur kabyle parle de plusieurs points qui le concernent et qui concernent le club.

La Dépêche de Kabylie : Votre équipe a battu le NAHD deux buts à un. Un mot sur cette belle opération ?

Lyes Chetti : C’est une précieuse victoire, venue au bon moment après notre défaite face à l’USMA. Notre succès est mérité et on est très heureux, surtout pour nos chers supporters. On a fourni de grands efforts et Dieu merci, on a réalisé notre objectif lors de cette confrontation.

Malgré l’égalisation du NAHD, vous avez réussi à aggraver la marque et terminer la partie en votre faveur…

Malgré le but encaissé on a préservé notre concentration jusqu'à la fin de la rencontre. Nos efforts ont été récompensés d’un second but, ce qui nous a permis de glaner le gain du match. A présent, on se concentre sur le prochain match face au CSC pour chercher une autre victoire.

Avant de parler du match face au CSC, comment jugez-vous votre rendement face au NAHD ?

En toute modestie, je vous dirais que j’ai réussi un bon match en accomplissant ma tâche convenablement lors de cette confrontation. J’ai donné le meilleur de moi même et j’ai aidé mon club à réussir un bon résultat. Je ferai tout pour continuer de la sorte lors des prochains rendez-vous.

Votre coach a affirmé que vous êtes rapide et que vous pouvez vous retrouver en Tunisie ou au Maroc en courant avec le ballon…

(Rire) Oui, j’ai écouté ce qu’il a dit lors de la conférence de presse. Je suis un joueur ambitieux et je travaille beaucoup pour servir mon club à chaque fois. Les propos du coach me motivent davantage et je ferai tout pour réussir d’autres belles prestations lors des prochains matchs.

Vous prétendez sûrement à rejoindre l’équipe nationale…

Je ne suis pas inquiet de rejoindre l’équipe nationale car je suis persuadé qu’avec le travail, mes efforts seront récompensés. Je travaillerai encore et si je reçois une convocation du sélectionneur national, je ne lésinerai pas sur les efforts pour que je sois à la hauteur.

Un autre rendez-vous vous attend lundi face au CSC. Comment le voyez-vous ?

C’est un match très important et on le prépare convenablement. On le jouera avec la ferme intention de le gagner, pour ajouter une seconde victoire de suite. Certes, la rencontre sera très difficile mais nous sommes déterminés à tout faire pour procurer de la joie à nos supporters.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi.