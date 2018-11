Les visiteurs dictent leur loi

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

L’USM Draa Ben Khedda, qui a raté l’accession sur le fil au profit du CRB Tizi Ouzou lors de la saison écoulée, ne compte pas baisser les bras et affiche d’ores et déjà ses ambitions, est allée à Tichy damer le pion au HC Tichy qui ont dû s’avouer vaincu face à plus fort qu’eux. L’ES Lakhdaria, un autre habitué de ce groupe, vainqueur lui aussi en déplacement face au HC Tazmalt. Quand à l’Olympique de Sidi-Aich, celui-ci a réussi son déplacement à Tichy en s’imposant dans le derby tant attendu devant l’OM Darguina qui entame mal cette saison. Même cas de figure pour l’Entente de Seddouk qui est allée s’imposer en territoire adverse,Face à la J S Cheurfa par 24 à 22.

Samy H.

Les résultats

HC Tichy 26 - ESM DBKhedda 27

OM Darguina 21 - O Sidi-Aïch 35

HC Tazmalt 26 - ES Lakhdaria 28

JS Cheurfa 22 - ES Seddouk 24