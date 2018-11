L’US Soummam arrive !

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

La 7e journée de la Régionale 2, groupe A, disputée vendredi et samedi, n’a pas apporté de changements en tête du classement.

En effet, c’est toujours le CM Tidjelabine qui mène le bal, et ce après le résultat nul ayant sanctionné justement ce choc des extrêmes, ayant mis aux prises, l’ESDEM et CMT (1 - 1). Ceci dit, l’ES Draâ El-Mizan a, encore une fois, perdu des points à domicile. La sonnette d'alarme est donc tirée du côté des sudistes car la situation commence à devenir inquiétante. Mais le grand bénéficiaire de cette nouvelle manche est incontestablement à mettre à l’actif de l’US Soummam qui est revenue avec la totalité des points de son déplacement à Tizi Rached face à l’ancien pensionnaire de la régionale 1, l’OTR. Ce nouveau succès permet à l’équipe de la Soummam de monter à la deuxième place à quatre points du leader. Le derby, qui s’est déroulé à Timezrit entre l’EST et les verts de Seddouk, n’a pas connu de vainqueur aussi puisque la partie s’est soldée sur le score d’un but partout. Les gars de Seddouk ont marqué d’abord par Saidi sur penalty avant que ceux du Timezrit ne remettent les pendules à l’heure par Ait Moussa. Notons également la précieuse victoire acquise sur un score étriqué par l’USM Béjaïa devant le MC Bouira (2 - 1). Un résultat qui propulse l’Union en position d’outsider à un point des deux dauphins et à quatre unités du leader. De son côté, le CRB Kherrata a été tenu en échec sur le score d’un but partout par la formation de M’Chedellah. En bas du tableau, le Widad de Bordj Ménaïel a enregistré sa première victoire de la saison. En effet, les Bordjiens sont revenus avec la totalité des points de leur déplacement chez le FC Tadmaït, en s’imposant sur le résultat de 1 à 0. Pour sa part, l’OS Mouldiouene ne cesse de s’enliser dans les profondeurs du classement avec cette autre défaite à domicile face à l’ES Bir Ghbalou. Les poulains du nouveau coach Hadji ont ramassé à deux reprises le cuir dans leurs filets devant leurs supporters abasourdis et qui n’en croyaient pas leurs yeux à cette autre défaite consommées depuis l’entame. Enfin, le match qui a mis aux prises le FC Tamelaht et l’OSEK n’est pas allé à sa fin et a été arrêté par l’arbitre à la 85’ alors que le résultat était de zéro partout.

Samy. H

Les résultats

ES Timezit 1 - RC Seddouk 1

O Tizi Rached 0 - US Soummam 2

USM Béjaïa 2 - MC Bouira 1

FC Tadmaït 0 - WRB Ménaïel 1

CRB Kherrata 1 - JS M’Chedellah 1

ESD El Mizan 1 - CM Tidjelabine 1

OS Meldiouene 0 - ES Bir Ghbalou 2

FC Tamelaht - OS El Kseur (Partie arrêtée)