La JS Boukhalfa fait le trou

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

La septième journée de la division honneur Tizi-Ouzou a été bénéfique pour le leader, la JS Boukhalfa, qui a réalisé la meilleure opération du jour. En effet, en s’imposant par un score large de 5 à 0 dans le derby qui les a opposés à leur voisin du NA Redjaouna et à la faveur du nul concédé par leur poursuivant immédiat, le DC Boghni à Draa El-Mizan devant l’EDEM, les banlieusards de Tizi-Ouzou qui alignent leur sixième victoire de suite en autant de matchs disputés ont fait le trou en tête du classement. Les hommes du nouvel entraîneur Rachid Berkoud comptent, désormais, quatre longueurs d’avance sur les montagnards de Boghni. Toujours dans le haut du tableau, l’AC Yakouren qui est allé infliger un carton (4 - 0) à l’ASC Ouaguenoun chez elle, s’est emparée seule de la troisième place, juste devant le CA Fréha qui s’est contenté d’un nul hors de ses bases face au KC Taguemount Azouz qui enchaîne des contre-performances et qui n’arrive plus à se mettre sur la bonne orbite. De son côté, le FC Ouadhias n’a pas raté l’occasion d’empocher les trois points devant l’O Taourirt Mokrane. Un adversaire qui bafouille ces dernières journées, après un début pourtant prometteur. Pour sa part, le CRB Mekla qui s’est déplacé chez la lanterne rouge, l’ES Assi Youcef, s’est racheté du faux pas concédé à domicile en revenant avec la totalité du gain. Un pactole qui permet aux jeunots de Mekla de gagner quelques marches au classement, en attendant leur match retard prévu demain, mardi, face au NA Redjaouna au stade Oukil Ramdane. Enfin, dans le match qui s’est joué samedi, le RC Betrouna s’est imposé par la plus petite des marges devant les Olympiens de Tizi-Gheniff. Une rencontre très plaisante, fortement disputée et surtout marquée par une sportivité exemplaire des deux formations.

Z. L.

Les résultats

NA Redjaouna 0 - JS Boukhalfa 5

EDE Mizan 1 - DC Boghni 1

FC Ouadhias 3 - OT Mokrane 0

ASC Ouaguenoun 0 - AC Yakouren 4

KCT Azouz 1 - CA Fréha 1

ESA Ouacif 1 - CRB Mekla 3

RC Betrouna 1 - OT Gheniff 0