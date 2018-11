Les visiteurs en force

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

Sur les six rencontres de la 3e journée de la division Honneur de Bouira disputées le week-end dernier, cinq ont été remportées par les visiteurs, à commencer par le DRB Kadiria, le HC Ain Bessam et le DRB Kadiria toujours invaincues, qui confirment leurs ambitions de jouer les premiers rôles. L’équipe de Kadiria est allée écraser son homologue de Saharidj, l’USS, sur le score net de 4 à 0. Pareil pour la JS Bouaklane qui n’a pas fait de détails devant l’UA Ahmed de Oued Berdi qu’il a étrillé sur le score de 5 à 1. De son côté, le Hamzaouia de Ain Bessam a trimé avant de vaincre aux forceps 3 à 2 devant l’Olympique de Raffour. Le Bordj Hamza de Bouira est allé battre le FC Numidia par la plus petite des marges 1 à 0, pareil pour l’US Ain Laloui qui signe sa première victoire de la saison en allant battre le RB Hakimia sur le score de 2 à 1. Une seule équipe a réussi de garder les points du match à domicile, c’est l’ESB Bechloul qui a dominé la JS Chorfa 2 à 0. Toutefois, la rencontre ASC Ahl El Kseur - IRB Esnam n’a pas eu lieu.

M’hena A.

Les résultats

ESB Bechloul 2 - JS Chorfa 0

RB Hakimia 1 - US Ain Laloui 2

US Saharidj 0 - DRB Kadiria 4

UA Ahmed 1 - JS Bouaklane 5

FC Numidia 0 - BH Bouira 1

O Raffour 2 - HC Ain Bessam 3

ASCA El Kseur - IRB Esnam (non joué)

Exempt : ASU Université de Bouira