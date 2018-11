Et de cinq pour l’US Tala Athmane !

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

La 5ème journée de la division pré-honneur de Tizi-Ouzou a été marquée par le nul concédé par le leader, la JS Tala Tegana, qui s’est contenté du partage des points hors de ses bases, face à un de ses poursuivants immédiats, l’O Nath Yirathen en l’occurrence. De son côté, l’O Makouda qui se déplaçait à Tigzirt, a été freiné par le CS Iflissen qui s’est imposé par deux buts à un. Dans le groupe B, la bonne opération est à mettre à l’actif de l’US Tala Athmane qui a enchainé un cinquième succès de suite face au voisin du FC Betrouna. Un pactole qui permet aux hommes du président Houhache de mener le bal en solo en tête du classement. Toujours dans ce groupe B, l’US Bouhinoun a renoué avec le succès devant la JS Djurdjura. Pour sa part, l’OC Makouda a subi un naufrage à domicile devant le HC Azazga. L’US Sidi Belloua a été contrainte au partage des points par l’O Timizart Loghbar au stade Oukil Ramdane. Dans le groupe C, la bonne affaire a été réalisée par l’US Tirmitine qui est allée corriger le FC Ait Zaim chez lui. La JS Tadmaït, elle, n’a pas été avec le dos de la cuillère en atomisant son invité du jour, la JS Ait Yahia Moussa. Enfin, le RC Imazighen a remporté sur un score large le derby qui l’a opposé à son voisin de la JS tala Mansour.

Z. L.



Les résultats

Groupe A

ON Yirtahen 1 - JST Tegana 1

CS Iflissen 2 - O Makouda 1

US Timizart 1 - CS Djebla 0

US Miranda 2 - ES Nath Irathen 1

USD Saharidj 1 - USKAA Mimoun 1

Groupe B

OC Makouda 1- HC Azazga 7

Ait Yahia US 3 - US Ikhelouiene 1

UST Athmane 2 - FC Betrouna 0

US Bouhinoun 2 - JS Djurdjura 1

US Sidi Belloua 2 - OT Loghbar 2

Groupe C

FC Ait Zaim 0- US Tirmitine 2

ESA Ouaneche 1 - CS Ihasnaouene 1

JS Tadmaït 6 - JS Ait Yahia Moussa 0

JS Tala Mansour 0 - RC Imazighen 5