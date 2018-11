Un seul mot d’ordre, la victoire !

Par DDK | Il ya 1 heure | 256 lecture(s)

La JSK recevra le CSC, aujourd’hui à 17h45, au stade du 1er novembre, pour le compte de la mise à jour de la 12e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

La JSK qui évoluera à nouveau devant son fidèle public, visera une seconde victoire de suite après celle de mardi dernier face au NAHD (2 - 1). Battu jeudi dernier par l’USM Alger (2 - 1) en match avancé de la 15e journée, le CS Constantine (9e, 16 pts), dont la dernière victoire remonte à la 7e journée (face au Paradou AC 2 - 0, ndlr), est confronté à une crise de résultats ayant précipité le départ de l'entraîneur Abdelkader Amrani. Le champion sortant, qui peine à défendre son statut, devra puiser dans ses ressources pour essayer de revenir avec un bon résultat de Tizi-Ouzou face à une équipe qui a le vent en poupe et qui ne jure que par la victoire pour sauvegarder sa deuxième place au classement général. Tout en reconnaissant la difficulté du rendez-vous d’aujourd’hui, le coach de la JSK, Franck Dumas, se montre confiant pour que son équipe ajoute un autre succès à son actif afin de réduire l’écart à quatre points seulement du leader Usmiste, déjà sacré champion d’hiver. «On prépare ce match convenablement et le moral des joueurs est au beau fixe. On affrontera une bête blessée et on doit se méfier d’elle. Notre adversaire passe un mauvais passage mais il ne se réveillera pas en dépens de nous. Je suis optimiste pour qu’on réalise un bon résultat lors de cette rencontre», a déclaré le coach kabyle à propos du match. Côté effectif, la JSK sera amoindrie lors de ce match avec l’absence de Tizi Bouali suspendu et l’attaquant Fiston qui se trouve dans son pays, le Burundi. Le coach kabyle a motivé ses poulains en leur demandant de se concentrer sur ce match. Son objectif est de battre le CSC aujourd’hui pour bien préparer le dernier match de la phase aller face au CABBA, qui se jouera pour rappel à huis clos. Voulant mettre tous les atouts de son côté, le staff technique kabyle a programmé la dernière séance d’entraînement hier à l’heure de la rencontre. Le coach Dumas a apporté les derniers réglages à son groupe avant le match de cet après-midi. Les joueurs affronteront le CSC avec un moral au beau fixe, leur seul objectif est de dédier la victoire à leurs supporters attendus en masse aujourd’hui. Par ailleurs, la mise au vert a été effectuée hier à midi dans un hôtel de la ville de Tizi-Ouzou.

M. L.