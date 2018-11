«Il faut se méfier de la bête blessée»

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Le coach kabyle Franck Dumas a animé, hier matin, un point de presse à la salle des conférences du stade du 1er novembre. Devant les journalistes présents, l’entraîneur des Canaris a abordé plusieurs points concernant son club, la JSK. Il a parlé, en effet, du match important de cet après-midi face au champion sortant le CSC, de l’absence de Tizi Bouali et Fiston lors de cette confrontation, du volet recrutement, du stage de préparation, ainsi que d’autres points. D’emblée, le coach kabyle a parlé du match d’aujourd’hui face au CSC. Tout en affirmant que son club doit se méfier de la bête blessée, le coach kabyle s’est montré confiant pout que son club gagne cette partie : «On prépare convenablement ce match et le moral du groupe est au beau fixe. On affrontera une équipe qui passe un mauvais passage et on doit se méfier de la bête blessée. Cependant, le CSC ne se réveillera pas en dépens de nous. J’ai mon idée sur tous nos adversaires et je reste optimiste pour qu’on gagne la partie», a déclaré Dumas. Interrogé sur le défenseur qui remplacera Tizi Bouali suspendu pour ce match face au CSC, le coach kabyle a refusé de citer le moindre nom. Il a affirmé que le replaçant de Tizi Bouali sera connu aujourd’hui : «Je ne vous dirai pas qui remplacera Tizi Bouali. Vous le saurez demain (ndlr aujourd’hui)», s’est contenté de dire Dumas. En dépit de l’absence de l’attaquant Fiston qui se trouve avec la sélection de son pays, le coach Dumas n’est pas inquiet. Questionné sur cette absence, le coach kabyle a affirmé que plusieurs joueurs peuvent remplacer l’attaquant Burundais : «Fiston devait jouer si le match avait été maintenu dans sa date initiale. Cependant, il ne sera pas avec nous et il y a plusieurs joueurs qui peuvent le remplacer», a ajouté Dumas. Concernant l’attaquant Uche qui a retrouvé le chemin des filets face au NAHD, Dumas a affirmé: «Uche est un bosseur et cravache aux entraînements. Cependant, le problème de la langue ne joue pas en sa faveur pour la communication. Néanmoins, le joueur fait des efforts pour apprendre le français». Questionné sur l’attaquant Hamroun, le coach kabyle dira que c’est un joueur qui a de la qualité : «Hamroun n’est pas rapide mais il n’est pas long aussi. Le fait qu’il est à la JSK, alors il a de la qualité», a ajouté Dumas.

«La JSK n’a pas volé

la place qu’elle occupe»

À une question relative à son équipe qui progresse d’un match à un autre et son très bon parcours cette saison, Dumas a donné l’explication suivante : «L’équipe progresse car elle a gagné en confiance au fil des rencontre. En plus de ce facteur, il y a aussi le boulot car les joueurs bossent durement. La place qu’on occupe on ne l’a pas volé et on fera tout pour réussir d’autres bons résultats malgré que notre objectif principal est de progresser à chaque fois.» Concernant les joueurs ciblés pour renforcer l’équipe en prévision de la seconde manche du championnat, le coach kabyle a affirmé que la priorité sera pour les jeunes : «J’ai eu une discussion avec les dirigeants à ce sujet. Cependant, vous connaîtrez les noms des joueurs à recruter à la fin de la phase aller. L’objectif du club est de progresser et si on recrute, on recrutera des jeunes ce qui fonctionne avec les objectifs du club», a ajouté Dumas. Questionné si des joueurs ne seront pas maintenus dans l’effectif lors de la seconde manche du championnat, Dumas a répondu par la négative, affirmant que «tout le groupe sera maintenu lors de la seconde manche du championnat». Tout en défendant sa stratégie en changeant les joueurs à chaque fois, le coach kabyle a affirmé qu’il a fait jouer presque tous les joueurs lors de cette phase aller.

«On effectuera un stage de 8 jours au Maroc»

Le club kabyle effectuera son stage de préparation au Maroc en prévision de la seconde manche du championnat. C’est ce qu’a affirmé, hier, le coach Dumas lors du point de presse qu’il a animé : «On effectuera un stage de huit jours au Maroc entre le 3 et le 11 décembre prochain. Le lieu choisi offre toutes les modalités pour une bonne préparation. On jouera probablement un match de préparation», a souligné le conférencier. À propos des actes de violence que connaissent certains stades algériens, Dumas a affirmé que les instances footballistiques et l’État doivent exterminer ce fléau : «La FAF, la ligue et les autorités doivent prendre les sanctions pour exterminer le fléau de la violance dans les stades. Ce phénomène menace les individus et doit disparaître, car il s’agit juste d’une partie du football en dépit du vainqueur et du vaincu. Des joueurs de niveau CFA en France refusent de venir jouer avec des clubs en Algérie à cause justement de toute cette violence dans les stades», a-t-il indiqué.

