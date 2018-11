Mission accomplie !

Par DDK | Il ya 1 heure | 154 lecture(s)

Les Verts ont composté leur billet pour la phase finale de la CAN-2019, grâce à leur large succès (4 - 1) hier à Lomé face au Togo pour le compte de la 5e journée des éliminatoires du Groupe D.

Grâce à un doublé de Mahrez (13e, 30e) et à des buts de Youcef Atal (28e) et de Bounedjah, dans le temps additionnel, les Verts ont écrasé leurs adversaires togolais et validé définitivement leur billet pour la CAN-2019, avant même la dernière journée, en mars prochain. Avec 10 points à son compte, la sélection nationale est donc assurée de disputer la prochaine CAN, prévue en juin 2019 au Cameroun, et ce à une journée de la fin des éliminatoires qui verra les Verts accueillir la Gambie au stade de Blida en Mars 2019, pour le compte de la 6e et dernière journée du groupe D. Grâce à son large succès, la bande à Djamel Belmadi est assurée de finir en tête de son groupe, quels que soient les résultats de la dernière journée, à la faveur d’un meilleur goal-average, alors que le deuxième billet du groupe D se jouera entre le Bénin (7 points), la Gambie (5 points) et le Togo (5 points), lors de la dernière journée des éliminatoires. Hier, les Verts ont livré un match plein avec à la clé un large succès qui remet en selle une sélection nationale en butte à une crise de résultat et surtout de confiance depuis quatre longues années, soit au lendemain du Mondial 2014 au Brésil. En effet, en s’imposant hier avec l’art et la manière dans des conditions très difficiles, à commencer par l’état lamentable de la pelouse synthétique du stade municipal de Lomé, les camarades de l’excellent Youcef Attal, de loin l’homme du match, ont réussi à chasser la guigne qui les poursuit à l’extérieur et à mettre ainsi fin à une longue série de trois années sans victoires en dehors de leurs bases. Le mérite de ce succès revient certes aux joueurs, qui ont livré bataille devant un adversaire togolais qui ne jurait que par la victoire pour se relancer dans la course à la qualification, mais il faut surtout mettre en évidence le coaching gagnant du sélectionneur national, Djamel Belmadi. Ce dernier, qui a dérouté tout le monde en alignant un onze inédit avec notamment la titularisation de Djamel Benlamri dans l’axe de la défense aux côtés de Tahart et surtout celles de Oussama Chitta au milieu et Youcef Belaili en attaque, a réussi le pari fou de métamorphoser le schéma tactique des Verts avec un 4-3-3 porté sur l’offensive en l’espace d’une rencontre où tout souriait aux Verts. En plus d’avoir réussi à inscrire quatre jolis buts, dont trois en l’espace d’un quart d’heure, les camarades du revenant Feghouli ont fait preuve d’une maîtrise parfaite du match jusqu’au coup de sifflet final de l’excellent arbitre kenyan. Cela faisait belle lurette qu’on n’avait pas vu une sélection algérienne aussi généreuse dans l’effort et la combativité et de surcroit à l’extérieur, elle qui restait sur une défaite amère il y a à peine un mois à Cotonou contre le Bénin (1-0) avec un rendement médiocre qui faisait craindre le pire à nos Verts, au point où la qualification pour la prochaine CAN était remise en question. Décidé à revoir sa copie et armé d’une audace que l’on trouvait rarement chez les anciens coachs qui se sont succédé ces dernières années à la barre technique des Verts, Djamel Belmadi a réussi à tirer les leçons du dernier échec pour remettre sur les rails une sélection algérienne, en l’espace de quelques semaines au grand bonheur du public qui peut désormais rêver de jours meilleurs.

Ali Chebli