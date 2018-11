«On a gagné en confiance»

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Les Crabes ont raté une belle occasion de renouer avec les victoires devant le MCA, en se contentant d’un nul (1-1) avant-hier pour le compte de la mise à jour de la Ligue 1 Mobilis. Les camarades de Soltane qui a joué titulaire pour la première fois depuis le début de la saison, ont réalisé une très belle prestation ponctuée par une multitude d’occasions ratées à l’image d’Amokrane (14’, 63’, 68’ et 81’), Kadri (52’), Soltani (80’) et Soltane (87’) qui raté une occasion en or, à six mètres du gardien mouloudéen. Les deux buts de la partie ont été inscrits par Nekache (20’) pour le MCA suite à une erreur de la défense Béjaouie alors que le but égalisateur des crabes a été l’œuvre de Kadri sur penalty (35’), suite à une main du défenseur du MCA, Haddouche dans la surface de réparation. Les Béjaouis ont réalisé une belle prestation, la meilleure de cette saison, en dominant leur adversaire du jour du bout en bout en créant une multitude d’occasions sans pour autant les concrétiser en buts. Le coach Madoui a pris la décision d’opérer certains changements en défense, en titularisant dans l’axe le duo Bouledieb-Debarri qui a bien fonctionné alors que Herida et Naas ont pris respectivement les couloirs gauche et droit. Au milieu de terrain, l’ex entraineur de l’ESS a aligné Semahi, Aibout et Touré alors qu’en attaque, Kadri, Soltane et Amokrane ont formé le compartiment offensif des Crabes. «Je pense qu’on a fait un grand match malgré le nul face au MCA, on n’a pas eu de chance malgré notre domination tout au long des 90 minutes. En première mi-temps les Algérois ont créé une seule occasion qu’ils ont concrétisée en but, alors qu’on a raté quelques occasions mais on a pu égaliser. En seconde période on a fourni une prestation de haute facture et exemplaire en dominant de bout en bout ce second half mais on a manqué d’efficacité devant les bois et de chance aussi, sans oublier le rôle prépondérant du gardien du MCA qui a été l’artisan de ce nul. Certes un point c’est peu mais le plus important est qu’on a gagné en confiance et un état d’esprit des joueurs qui est extraordinaire, il faut travailler encore et prendre ce match comme référence. Je suis satisfait de la production de mes joueurs mais le seul point récolté est illogique car on méritait mieux et le rendement d’aujourd’hui donnera de la confiance aux joueurs pour le prochain match contre l’ESS qui ne sera pas facile» a confié à la fin du match, le coach du MOB Kheireddeine Madoui. Il faut reconnaitre que les choix de ce dernier ont donné leurs fruits et le nombreux public béjaoui content du rendement de son équipe qui aspire à des jours meilleurs à l’avenir, spécialement pour le match de ce jeudi contre l’ESS comptant pour 15ème et dernière journée de la phase aller. Les joueurs mobistes étaient plus volontaires sur le rectangle vert et ont affiché une rage de vaincre jamais vue depuis le début de saison. Les amoureux du club souhaitent la revoir contre l’ESS. Signalons que la reprise a eue lieu hier matin et se poursuivra jusqu’à mercredi prochain pour bien préparer le prochain match face à l’ES Sétif.

Z. H.