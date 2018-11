L’US Béni Douala en solide leader

Par DDK | Il ya 1 heure | 154 lecture(s)

Difficile d’arrêter l’ascension de l’US Béni Douala en division national amateur, groupe centre. Lors de son déplacement à Alger pour affronter la JS Hai Djabel, la bande à Mohamed Bacha, n’a pas paniqué et a su comment s’offrir les trois points de la victoire en s’imposant au finish sur le score de deux buts à un. Un succès qui permet à l’US Béni Douala de consolider son fauteuil de leader avec 21 points dans son compte et un point d’avance sur l’ES Ben Aknoun qui a gagné aussi à l’extérieur en battant 1 à 0 le Nadi Tadamoun Souf et avec deux points d’avance sur le 3ème au classement le CRB Ain Ouessara qui a battu 1 à 0 le NARB Reghaia. L’USBD a acquis haut la main sa victoire les coéquipiers de l’excellent joueur et chasseur de buts Bekbouka ont excellé sur le terrain; en marquant les deux buts face à la JS Hai Djabel, Bekbouka s’installe en tête des meilleurs buteurs du championnat de la division national amateur. Les Ath Douala prennent option pour l’accession en Ligue 2 et ce, même s’ils ne sont qu’au tiers de la saison et vingt 20 matchs, encore, à disputer avant le baisser du rideau. Pour sa part l’IB Lakhdaria s’est imposé 1 à 0 à domicile et devant ses supporters, face à son invité du jour, le NRB Touggourt. Pour les autres rencontres de cette 10e journée, le RC Boumerdès a pris le meilleur sur l’ESM Kolea en s’imposant 1 à 0 et sur le même résultat que celui enregistré par l’IB Khemis El Khechna en battant le WA Boufarik, lanterne rouge au classement. Le RC Arba a eu le dernier mot en s’imposant 2 à 1 face au CR Béni Thour et reste en contact avec le peloton de tête. L’AR Ouargla n’a pas raté sa sortie à domicile en s’imposant par la plus petite des marges 1 à 0 devant le WR M’Sila. La suite du parcours s’annonce des plus serrées, pour les équipes qui jouent l’accession et celles qui luttent pour le maintien.

Massi Boufatis.

Les résultats

JS H D 1 - USB Douala 2

RC Boumerdes 1 - ESM Kolea 0

IB Lakhdaria 1 - Touggourt 0

CRBA Oussera 1 - Réghaia 0

RC Arba 2 - Beni Thour 1

IBK Khechna 1 - Boufarik 0

Ouargla 1 - WR M’sila 0

NT Souf 0 - Ben Aknoun 1