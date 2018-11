«Prendre la JSHD au sérieux»

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

L’arrière latéral des Vert et Rouge, Oussama Khellaf, tout en revenant sur le récent faux pas de son équipe en championnat concédé face à l’ESM (1 - 1), se projette déjà sur le match de coupe d’Algérie de vendredi prochain contre la JS Hai Djabel.

La Dépêche de Kabylie : Quel regard portez-vous sur la dernière contreperformance de votre équipe en championnat face à l’ESM (1 - 1) ?

Oussama Khellaf : On était tous déçus par ce résultat de parité enregistré chez nous, alors qu’on tablait sur une victoire pour gagner des places au classement général et faire plaisir à nos supporters. Hélas, ça n’a pas fonctionné comme on l’avait souhaité à cause notamment du manque de chance devant les bois adverses. En outre, il faut dire aussi que même le gardien de but adverse était dans son jour. À présent, il va falloir oublier le match de Mostaganem et se concentrer sur celui de Dame coupe face à la JSHD. Un adversaire qu’il faudra prendre très au sérieux pour éviter l’effet de tout mauvais scénario. Autrement dit, on mise énormément sur ce rendez-vous contre cette équipe pour renouer vite avec le succès, car on voudrait bien réaliser enfin le meilleur parcours possible dans cette épreuve de Dame coupe. Pour cela, la préparation se déroule dans de bonnes conditions et c’est tout le monde qui est déjà prêt pour relever le défi sur le terrain vendredi. Pour tout dire, une victoire face à la JSHD nous remettra pleinement en confiance afin d’entrevoir de la meilleure manière le match d’El Eulma.

Que diriez-vous à vos supporters qui attendent encore beaucoup de vous ?

Je comprends la grosse frustration de nos supporters et l’espoir qu’ils placent en nous pour leur donner de la joie cette saison. J’admets que le parcours effectué jusque-là contraste bien avec nos ambitions mais simplement, il y a des paramètres qui ont fait qu’on s’est loupés en de nombreuses fois cette saison. Désormais, il faut regarder vers l’avenir et continuer à travailler et surtout croire en nos possibilités à réaliser encore mieux lors des prochains rendez-vous. Pour cela, on est tous appelés à se serrer les coudes dans cette étape difficile afin d’aider notre équipe à améliorer ses performances à l’avenir.

Propos recueillis par B. Ouari