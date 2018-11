Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

Auteur d’une belle prestation lors du match face au MCA, le jeune défenseur du MOB, Abdelhak Debbari, parle dans cet entretien du match de demain contre l’ESS.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez joué pour la première fois cette saison au poste de libéro. Comment évaluez-vous votre rendement ?

Abdelhak Debbari : Je ne peux pas me juger mais d’après certains échos, j’ai joué mon rôle convenablement et tant mieux pour le club. Il faut que les gens sachent aussi que j’ai déjà joué dans ce poste plusieurs fois au sein de mon ancien club, l’USMH. Donc, ce n’est plus un nouveau poste pour moi mais plutôt un retour à un poste où je me sentais souvent à l’aise.

Le MOB a raté une bonne opportunité de renouer avec les victoires samedi passé contre le MCA en se

contentant d’un nul.

Un commentaire ?

En dehors du résultat final, je pense que la prestation du samedi passé contre le MCA est la meilleure depuis le début de saison. On a dominé notre adversaire de bout en bout, mais on est tombés sur un gardien en pleine forme qui a sauvé son club d’au moins quatre buts tout fait. On doit positiver le rendement du dernier match et le prendre comme référence pour corriger les lacunes et continuer sur cette lancée afin de bien aborder le match de main contre l’ESS, qui s’annonce d’ores et déjà difficile mais on gagnera Inchallah.

Comment se sont déroulés les préparatifs pour le match de demain ?

On s’est préparés le plus normalement du monde et le match de l’ESS ne sort pas de l’ordinaire malgré qu’il ait une grande importance pour nous. Sur le terrain, on jouera à fond nos chances pour décrocher les trois points qui nous échappent depuis quelques semaines maintenant. Le groupe est armé d’une grande volonté pour passer l’écueil sétifien avec moins de dégâts possible et si on joue avec la même hargne que lors du match du MCA, on battra l’ESS.

Les supporters ont quitté le stade avec un espoir de voir leur équipe se maintenir après le bon rendement contre le MCA. Un message à leur adresser ?

Je peux les rassurer que le MOB restera en Ligue 1 et on fera tout pour concrétiser cet objectif. On a un bon groupe qui manque d’un peu de confiance et avec l’arrivée de Madoui, les joueurs se sont libérés et le rendement sera encore meilleur à l’avenir. J’espère qu’ils seront encore plus nombreux lors du match de demain face à l’ESS pour nous soutenir, afin de récolter les trois points et aborder la seconde phase du championnat avec de meilleurs auspices.

Propos recueillis

par Z. H.