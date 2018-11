Une belle prime pour battre l’ESS

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

Après le nul concédé face au MCA (1 - 1), les joueurs du MOB ont repris le travail dimanche dernier dans l’optique de bien préparer le prochain match contre l’ESS, comptant pour la 15e journée de Ligue 1 Mobilis et programmé pour demain au stade de l’Unité maghrébine. Après la belle prestation contre les Algérois du MCA, le coach Madoui compte reconduire les mêmes joueurs pour le prochain rendez-vous qui s’annonce d’ores et déjà difficile vu la qualité des joueurs sétifiens et le statut du club d’Ain Fouara. L’ex-entraîineur de l’ESS aura à coacher un match spécial demain, jeudi, car il affrontera son ancienne équipe avec laquelle il a passé de bons moments et gagné beaucoup de titres. Les Béjaouis qui ont raté une victoire à leur portée samedi dernier, veulent à tout prix glaner les trois points pour s’éloigner un peu de la zone et aborder la suite du championnat avec de meilleurs atouts. Le coaching de Madoui et sa touche commencent à donner ses fruits et la dernière belle prestation redonne espoir aux supporters qui ne veulent pas lâcher leur club en ces moments difficiles. D’ailleurs, ces derniers promettent d’envahir encore, demain, le stade de l’UMA pour donner de la voix et soutenir les camarades de l’excellent Debbari pour atteindre leur objectif immédiat, à savoir décrocher une victoire. La direction du club qui s’est réunie avant-hier compte réserver une belle prime en cas d’un succès, une manière d’encourager et de motiver les poulains de Madoui à aller de l’avant et à se donner à fond sur le terrain. Signalons que tous les joueurs sont concernés par ce match excepté Camara, mis sur la liste des libérés, et Mouhli blessé.

Z. H.