Les Rouge et Noir en conquérants

L'USM Alger, l'un des trois représentants algériens en Coupe arabe des clubs champions de football, sera en appel ce soir (18h00) à Khartoum pour défier les Soudanais d'Al-Merrikh en 1/8 de finale (aller) de la compétition. Le club de Soustara, solide leader de Ligue 1 Mobilis avec sept longueurs d'avance sur son dauphin la JS Kabylie, abordera ce rendez-vous avec la ferme intention de revenir avec un bon résultat et surtout enchaîner un douzième match sans défaite, toutes compétitions confondues. "C’est un match difficile qui nous attend face à Al-Merrikh. Je n’ai pas beaucoup de renseignements sur cette équipe, mais nous allons tout faire pour réaliser un bon résultat et maintenir nos chances de qualification. On appréhende le climat, on ne sait pas à quoi s’attendre là-bas, donc il faudra vite s’adapter", avait déclaré l'entraîneur français de l'USMA, Thierry Froger, avant le départ. "Je sais que nous avons des chances de revenir avec un résultat probant et ce malgré la fatigue après avoir joué plusieurs rencontres. Nous avons un bon groupe, on va essayer de profiter de notre bonne forme du moment et du bel état d’esprit dans l'équipe pour rester toujours en course dans cette épreuve qui constitue pour nous un objectif auquel on accorde une grande importance", a-t-il ajouté. L'USMA, à pied d'œuvre depuis dimanche à Khartoum, s'est déplacée amoindrie par l'absence de son buteur Prince Ibara, retenu en sélection congolaise, alors que le milieu offensif Amir Sayoud, blessé, a déclaré forfait. Le défenseur central Mohamed Benyahia reste de son côté incertain. En revanche, les deux néo-internationaux Oussama Chita et Abderrahmane Meziane, convoqués par le coach national Djamel Belmadi pour le match face au Togo disputé dimanche à Lomé (4-1), ont rejoint leurs coéquipiers le lendemain à Khartoum pour prendre part à la rencontre. Du côté de l'adversaire, les Soudanais ont entamé samedi un stage à Khartoum, le second dans leur programme de préparation après celui effectué aux Emirats arabes unis. Rappelons que le championnat soudanais est à l'arrêt depuis environ un mois et la reprise est fixée à la dernière semaine de novembre. L'ES Sétif avait ouvert le bal pour les clubs algériens en 8es de finale en s'inclinant à domicile face aux Saoudiens du Ahly (0-1), alors que l'autre représentant algérien dans cette compétition, le MC Alger, s'était imposé en déplacement contre les Saoudiens d'Al-Nasr (1-0). La finale de la compétition se déroulera en avril prochain à Al-Aïn (Emirats arabes unis) et le vainqueur empochera une prime conséquente de 6 millions de dollars.