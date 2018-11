La JSK tombe de son piédestal

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

La JSK s'est inclinée, avant-hier, à domicile, face au CSC (0 - 2), en match comptant pour la mise à jour de la 12e journée de Ligue 1 Mobilis.

Les visiteurs ont ouvert la marque à la 22e minute par l'entremise de Kaddour Beldjilali sur un superbe coup de pied arrêté. Et même si les Canaris ont réagi, ils n’ont pas réussi à égaliser. En seconde période, le club constantinois est parvenu à corser l'addition grâce à son capitaine Sid Ali Lamri (47e). Le CSC, qui restait sans la moindre victoire depuis la 7e journée (à domicile face au Paradou AC 2-0), retrouve le sourire avec ce retentissant succès, infligeant à la JSK son deuxième revers depuis le début de la saison après celui concédé à Alger face au leader, l'USMA (1-0). La JSK (2e, 26 pts) a donc échoué à réduire l'écart avec le leader usmiste (1er, 33 pts), alors que le CSC remonte à la 8e place avec 19 points. Il faut reconnaitre que CSC n’a pas volé sa victoire, vu la belle prestation de ses joueurs au cours de cette confrontation. En face, la JSK a montré plusieurs lacunes qui ont profité aux visiteurs. En plus d’erreurs défensives, l’attaque kabyle fut inefficace tout au long de la partie. L’attaque a pu créer quelques occasions, néanmoins, ni Uche ni Oukaci n’ont réussi à les concrétiser. Même les changements opérés par le coach n’ont pas apporté le plus escompté. Dumas a beaucoup misé sur le milieu de terrain, Boukhanchouche, mais ce dernier fut très décevant. En d’autres termes, le CSC était plus organisé et plus réaliste et le résultat du match est logique. Le coach doit tirer les enseignements nécessaires, en prévision de la suite du parcours. Même si la direction et le staff technique affirment que la JSK possède un bon groupe, des spécialistes estiment cependant que cette équipe a besoin de renfort. Certes, l’objectif de la direction est de bâtir une équipe pour les prochaines saisons, mais ce renfort s’impose dans l’immédiat, car la phase retour du championnat sera plus difficile. En résumé, les Kabyles doivent prendre cette défaite face au CSC du bon côté, afin d’éviter les mêmes erreurs lors des prochains rendez-vous. La JSK doit absolument réussir un bon résultat face au CABBA, pour se racheter et terminer cette phase aller sur une bonne note. Vu que le prochain match face au CABBA est programmé pour vendredi prochain à 16h à Bordj Bou Arréridj, les joueurs de la JSK n’ont pas bénéficié de repos au lendemain du match face au CSC. Dumas a devant lui trois joueurs pour préparer le groupe qui doit réussir une belle opération pour éviter que le doute s’installe.

Saâdou suspendu face au CABBA

Le défenseur axial et capitaine de l’équipe, Nabil Saâdou, ne sera pas concerné par le match de vendredi face au CABBA pour le compte de la 15ème journée du championnat. Ayant écopé d’un carton jaune pour contestation de décision face au CSC, le joueur est suspendu pour le prochain match. Tizi Bouali aussi est suspendu pour cette rencontre, ayant écopé de trois matchs de suspensions, dont deux fermes, à l’issue du match contre le NAHD.

