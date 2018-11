«La victoire du CSC est méritée»

Par DDK | Il ya 1 heure | 319 lecture(s)

Le coach Franck Dumas est déçu par le résultat de son équipe face au CSC. Analysant la rencontre, le coach kabyle a avoué que son équipe n’a pas bien joué sur le plan offensif. Il a déclaré à ce sujet : «Même si on avait encore joué trois ou quatre heures, on n’aurait pas marqué, car on a manqué d’efficacité. Je suis déçu pour les joueurs et pour les supporters», a-t-il affirmé. Revenant sur l’action ratée par le milieu Oukaci avant le second but du CSC, le coach estime que si son joueur avait marqué, le match aurait pris une autre tournure. «Si Oukaci avait marqué, le match aurait changé», estime-t-il.

«Même si on avait joué trois heures, on n'aurait pas marqué»

Tout en estimant que son équipe a bien joué, le coach kabyle a cependant avoué que la victoire du CSC était amplement méritée. Il a déclaré à ce sujet : «Mon équipe a bien joué aujourd’hui, mais la victoire de notre adversaire est amplement méritée. Notre adversaire a bien joué et il a profité de nos erreurs pour gagner les points de la rencontre», a ajouté le coach kabyle. Ayant incorporé le milieu Boukhanchouche au second half, le coach Dumas regrette son choix. La raison est simple Boukhanchouche était décevant en passant à coté de la plaque. Dumas a souligné à ce sujet : «J’ai fauté en faisant entrer Boukhanchouche. Si je pouvais le faire sortir, je l’aurais fait. Le joueur est passé carrément à coté et n’a rien apporté à l’équipe», a ajouté le coach kabyle. Interrogé sur la prestation du défenseur Souyed qui a joué son premier match cette saison, le coach kabyle s’est montré satisfait du rendement de son joueur «Souyed a fait un bon match. Il a été efficace», a-t-il dit à son sujet.

«On doit se racheter face au CABBA»

Après cette défaite concédée face au CSC, le coach kabyle mise sur une belle performance vendredi prochain face au CABBA. «Après cette contre performance, on doit se racheter face au CABBA en réalisant une belle performance», a ajouté le conférencier. Pour clore son intervention le coach kabyle a rendu hommage aux supporters qui ont applaudi l’équipe malgré la défaite enregistrés. «Nos supporters sont des connaisseurs. Ils nous ont applaudis malgré la défaite», a conclut Dumas dans son intervention.

