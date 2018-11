La JSK saisira le TAS

Par DDK | Il ya 1 heure | 306 lecture(s)

Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, a écopé d’une année de suspension, dont six mois avec sursis, pour «violation de l'obligation de réserve, outrage et atteinte à la dignité et à l’honneur d’un membre de la ligue», a annoncé, lundi soir, la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Le patron de la JSK devra s'acquitter également d'une amende de 200 000 dinars, ajoute la même source, précisant que Chérif Mellal ne s’est pas présenté à l’audience qui devait avoir lieu lundi. Cette sanction fait suite aux déclarations et interviews accordées par Mellal à plusieurs médias au sujet du décalage, de 24 heures, de la rencontre du championnat entre l'USM Alger et la JS Kabylie, disputée finalement le 9 novembre au stade Omar-Hamadi (1-0). Mellal avait violemment contesté les modifications apportées au calendrier de la compétition, critiquant sans retenue le président de la LFP Abdelkrim Medouar. Cette lourde sanction a fait réagir la direction de la JSK à travers un communiqué où, tout en dénonçant cette sanction, a affirmé qu’elle saisira le TAS pour un recours.

«C’est avec beaucoup d’amertume que nous venons de découvrir, ce Lundi en soirée, sur le site de la Ligue de Football professionnel, la sanction infligée au président Mellal par la commission de discipline. Cette dernière n’a pas pris en considération le dossier présenté par le club. La commission de discipline a décidé d’infliger une sanction d’une année dont six mois avec sursis.

Une lourde sanction pour un président qui voulait juste défendre les droits de son club et dénoncer des pratiques

à bannir du football national. La JSK a été une victime, et il était logique que le premier responsable du club réagisse. Ils sont nombreux en effet à débiter publiquement, depuis des années et lors de cette saison encore, des choses pas faciles à avaler sans que personne ne lève le petit doigt. Aussi, devant cette situation, la direction du club s’autorise à faire un appel au TAS pour faire valoir ses droits», lit-on dans le communiqué publié hier par le club kabyle.



