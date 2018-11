L’US Soummam sur la bonne voie

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

L’US Soummam évoluant en Régionale 2 a réussi jusque-là un parcours exemplaire et garde toutes ses chances quant à une éventuelle accession en Régionale 1. En se déplaçant à Tizi Rached pour affronter l’OTR local, l’US Soummam avait pour mission de faire le plein pour grignoter des points au CM Tidelabine à la tête de la Régionale 2, qui n’a ajouté qu’une petite unité à son compte, au terme de leur rencontre de samedi face respectivement à l’ES Draâ El-Mizane à l’extérieur. En s’imposant chez l’ex-pensionnaire de la Régionale 1, l’Olympique Tizi Rached (0 - 2) vendredi passé, les poulains du revenant entraîneur Boualem Adrar ont tout simplement fourni une prestation tout à fait acceptable. D'ailleurs, les coéquipiers du gardien Hamida Adnane avaient affiché leurs prétentions avant le début du match et prouvé leur retour en forme en dominant du reste leurs adversaires du jour jusqu'à l'obtention du premier but par Ghilas Hammouche sur penalty avant de corser l'addition par Hellal Feroudj. Même si le premier half s'est soldé par un score de parité, la seconde période a permis aux visiteurs d'inscrire deux buts et de remporter ainsi une victoire ô combien précieuse. Les Unionistes de Béjaïa enregistrent, ainsi, leur seconde victoire à l’extérieur depuis l’entame du championnat et du coup, ils réalisent une bonne opération qui permet à l'équipe de remonter à la seconde place du podium avec 12 points au compteur (3 victoires, 3 nuls et une seule défaite) au côté de l’Espérance de Timezrit à quatre points de retard du leader le CM Tidjelabine, en espérant toujours que cette année sera la bonne pour une éventuelle accession, d’autant plus que l’équipe a un réel potentiel pour progresser. Tout le mérite de cette embellie revient au staff technique et les dirigeants qui ont mis sur pied une équipe de qualité. Pour les joueurs de l’entraîneur Adrar, tout semble jouable étant donné qu’on est à la moitié du chemin pour boucler la phase «aller». En tous les cas, pour les Bougiotes et même s’ils ne versent pas dans un grand optimisme, ils peuvent toujours nourrir des espoirs afin de combler le fossé qui les sépare de l’actuel meneur du groupe. Le premier constat à faire est que la formation de l’USS affiche une amélioration au fil des matchs et il devient donc évident que le coach Boualm Adrar est en train de réaliser un travail qui commence à porter ses fruits et l’on s’attendra de voir à l’avenir les hommes du président Sofiane Chibane encore meilleurs pour effectuer un meilleur parcours dans ce championnat qui commence à devenir passionnant.

Samy. H