«Nous devons réagir et vite»

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Lanterne rouge avec quatre points, une place qu’elle partage avec l’OS Mouldiouène, le MC Bouira n’a gagné qu’un seul match disputé à domicile et concédé un nul, mais n’a glané aucun point lors de ses quatre sorties dans le championnat de la Régionale 2. Malgré cela, l’entraîneur Ali Tellal ne semble pas pour autant paniqué : «C’est l’entame de la saison, nous avons perdu plusieurs bons joueurs. Il ne faut pas non plus oublier que l’équipe a été remodelée à 80%. Aujourd’hui, il manque seulement la cohésion dans le jeu, ça s’arrange progressivement», dira-t-il. Et de poursuivre : «Nous avons raté nos sorties à cause du manque d’expérience de certains joueurs qui sont très jeunes». Ceci dit, le MC Bouira compte une rencontre en retard face à l’ES Draâ El-Mizan dans le cadre de la mise à jour de la sixième journée et recevra par la suite l’ES Timezrit, samedi prochain, dans le cadre de la huitième journée. «Deux rencontres qui se joueront au stade Bourouba Saïd de Bouira qu’on doit impérativement remporter pour sortir de la position actuelle», insiste Tellal qui enchaîne : «Désormais, nous ne devons plus laisser échapper les points des matchs qu’on disputera à domicile. 15 matchs à domicile, cela veut dire 45 points en jeu. Nous avons déjà perdu deux points suite au match nul concédé face au FC Tamelaht, cela ne doit plus se reproduire si on veut assurer le maintien». Concernant le classement du club qui compromet ses chances de maintien, le coach du Chaabia se dit optimiste : «On avance doucement, le jeu s’améliore et les jeunes progressent et trouvent leurs automatismes de jeu sur le terrain. Nous avons une très bonne défense, alors que l’attaque nous fait défaut. Il nous manque un bon attaquant pour finaliser le travail de l’équipe», conclut-il.

M’hena A