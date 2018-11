Le MC Béjaïa et le FC Akbou s’illustrent

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

La deuxième journée du championnat national de Futsal, qui s’est jouée le week-end dernier, a été favorable au MC Béjaïa et au FC Akbou qui ont aligné leur seconde victoire d’affilée, alors que le FC Béjaïa a été piégé à domicile et l’ES Béjaïa a été battue à Médéa. Dans le groupe A, le MC Béjaïa qui a joué son premier derby béjaoui de la saison et après avoir gagné son premier match le week-end passé devant l’AFBBA (8 - 4), n’a pas raté cette occasion pour empocher une autre victoire devant l’En S Béjaïa sur le score de 13 - 4, un match que les camarades de Bagui ont dominé de bout en bout. Avec ce résultat, les Bejaouis du MCB affichent leurs intentions de défendre crânement leur titre de champion d’Algérie. Dans le même groupe, le FC Béjaïa qui n’a pas joué lors de la précédente journée, n’a pas saisi cette occasion de recevoir l’AT M’Sila pour décrocher sa première victoire. Il a été piégé et forcé au partage des points après le résultat nul de 1 à 1. Un résultat qui n’arrange pas les affaires du FCB dont les joueuses doivent réagir rapidement. Dans le groupe B, le derby akboucien entre l’ASSA et le FCA est revenu au second club cité sur le score de 5 à 3, un réconfort pour les joueurs du FCA qui se positionnent à la première place après cette seconde victoire pour autant de matchs. Le nombreux public qui a assisté à ce derby a été accrédité d’une très belle prestation avec un niveau très appréciable des deux côtés, une légère domination du CFA était visible grâce à l’expérience de ses joueurs comparativement à ceux de l’ASSA qui découvrent le niveau 1 pour la première fois de leur histoire. L’Etoile de Béjaïa est revenue bredouille lors de son déplacement à Médéa après sa défaite devant le FCM locale sur le score de 4 - 3, une seconde défaite de suite qui compliquerait la tâche des Béjaouis lors des prochaines rencontres.

Z. H.