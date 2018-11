US Béni Douala - ES Ben Aknoun, le choc !

Par DDK | Il ya 25 minutes | 12 lecture(s)

La Coupe d’Algérie s'invite ce week-end à l'occasion du 4e tour régional centre (LRFA) avec au programme quatre belles confrontations.

Bien évidemment les sociétaires des divisions supérieures seront en position de force pour confirmer leur statut, mais attention à l'excès de confiance. Ceci dit, de belles empoignades, pleines de suspense, seront au programme. Ainsi, tous les regards seront braqués sur le stade de Lakhdaria qui abritera, à l'occasion, le choc du tour qui mettra aux prises deux pensionnaires de la division nationale amateur, l'US Béni Douala et l’ES Ben Aknoun, respectivement le leader et son poursuivant immédiat au classement, qui tenteront de régler à l'occasion une question de suprématie en plus d'une qualification au premier tour national. Une belle affiche qui drainera certainement un grand public. Les poulains de Mohamed Bacha qui carburent bien actuellement en championnat, partent avec les faveurs du pronostic mais l'ESBA ne compte pas se laisser faire pour poursuivre son aventure. Une chose est sûre, l'indécision sera de mise dans cette opposition, même si les deux formations donnent la priorité au championnat. Les gars de Béni Douala, actuellement leaders et qui reviennent en forme dans le championnat, voudraient imposer leur suprématie et aller le plus loin possible en coupe d’Algérie. Une motivation de plus pour tous les deux même si le championnat demeure leur première priorité. La seconde affiche aura lieu au stade de Tisertine d’Azazga et mettra aux prises deux antagonistes de différents paliers, le MB Bouira pensionnaire de l’inter-région, et l’Olympique d’Akbou pensionnaire de la division d’honneur et petit poucet de cette édition. Les hommes de Karim Takka séduisent de plus en plus et se montrent comme une formation solide et difficile à manier, en témoigne les résultats probants des poulains de Kamel Bouzit. Les Bouiris doivent se tenir sur leurs gardes quand on sait les potentialités que recèle cette formation d’Akbou, déterminée à prolonger son aventure dans cette épreuve. C’est dire que les bouiris auront un dur morceau en face, difficile à surmonter d’autan que les camarades de Nait Yahia aspirent à faire un long parcours en coupe d’Algérie même si le championnat est leur objectif pour mener l’OA en régionale deux. L’entraîneur Bouzit dira à cet effet que dame coupe a son charme particulier et sera pour son équipe une bonne opportunité de se frotter à une grande formation. Cela, dit-il, motivera sans aucun doute ses joueurs à se surpasser et à se mettre au diapason de la formation de Bouira. «En tout cas, dira-t-il, nous ne nous présenterons pas en victimes mais en conquérants face aux Bouiris. Nous avons de légitimes ambitions et nous voulons, si possible, aller le plus loin en coupe». En revanche, on présume que l’IB Lakhdaria, au top ces jours-ci, bénéficiera des faveurs du pronostic face à la JSM Cherraga, à condition que les coéquipiers d’Omar Boumenad évitent l'excès de confiance. Alors que les pensionnaires de la Ligue 2, la JSM Béjaïa, partent favoris pour passer ce tour, en se tenant sur leurs gardes devant la formation de Hay el Djabel, un adversaire qui n'aura rien à perdre mais tout à gagner dans l'aventure.

Samy H.

Le programme

JSHE Djabel - JSM Béjaia

IB Lakhdaria - JSM Cheraga

ESB Aknoun - USB Douala

O Akbou - MB Bouira