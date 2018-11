La victoire pour se remettre en confiance

Par DDK | Il ya 24 minutes | 13 lecture(s)

Accrochée à domicile lors de la précédente journée par l’Esperance de Mostaganem (1 - 1), la JSM Béjaïa va devoir oublier ses déboires en championnat, l’espace d’un week-end pour renouer avec les sensations de Dame coupe, à l’occasion de son match contre la JS Hai Djabel qui se jouera au stade de Bouira, pour le compte du dernier tour régional de cette épreuve populaire. Ainsi, les camarades de Nabil Khellaf auront à cœur de renouer avec le succès contre leur adversaire du jour pour reprendre confiance. Ceci, dans le seul but de préparer, dans les meilleures conditions, leur prochain déplacement à El Eulma dans le cadre de l’ultime journée de la phase aller. En tout cas, les hommes de Moez Bouakaz, qui partent avec les faveurs des pronostics face aux banlieusards Algérois, n’auront pas trop le choix que de vaincre face à un adversaire traversant lui aussi une mauvaise passe en championnat (15ème, 7 points) et qui reste surtout sur un cuisant revers, chez lui, face au leader de la DNA, l’ES Béni Douala en l’occurrence. Néanmoins, Khezri et consorts qui savent qu’un match n’est jamais gagné d’avance, devraient se méfier de la bête blessée pour éviter toute mauvaise surprise lors de la confrontation de demain. L’entraineur Bouakaz n’a d’ailleurs pas manqué de mettre en garde ses joueurs contre tout excès de confiance face à la JSHD, exigeant au passage de Réda Bensayeh et ses coéquipiers d’offrir la qualification aux supporters.

B Ouari.