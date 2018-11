US Soummam - OS El Kseur : la grande explication

Par DDK | Il ya 25 minutes | 12 lecture(s)

Sauf surprise, le CM Tidjlabine est bien parti pour consolider son fauteuil, mais, il faudra passer par une victoire face à la formation de l’OS Mouldiouene. Un succès tout à fait dans les cordes des coéquipiers de Kherroubi, mais la prudence est de mise. La JS M’Chedellah qui revient très fort ne devrait, à priori, rencontrer aucun obstacle pour glaner les trois points de la victoire face à une équipe de l’Olympique de Tizi Rached aux abois. L'ES Draa El Mizan, quant à lui, sera l'invité de l'ES Bir Ghbalou, très solide à domicile comme il l'a prouvé même face à des équipes de gros calibres. Pour sa part, le CRB Kherrata n’a pas d’autre choix que de récolter les trois points du match, s’il veut garder le lien avec le groupe de tête. Mais sa mission ne sera pas facile face au WR Bordj Menaïel qui va évoluer dans son fief. Alors que le FC Tadmait, qui se trouve dans une position inconfortable, a tout intérêt à réagir avant que le fossé ne se creuse. Mais face à leur invité du jour de cette huitième journée, l’USM Béjaïa, la mission des hommes de Hamadache Ahcene s’annonce loin d’être une partie de plaisir. Enfin, pour la dernière rencontre prévue samedi, l’autre dauphin, l’ES Timezrit, effectuera un déplacement périlleux au stade Saïd Bourouba où le MC Bouira l'attend de pied ferme. Mais, tous les yeux seront braqués du coté du stade Benallouache de Béjaïa, lors de cette journée, sans conteste dominée par ce choc entre voisins, ce derby qui s’annonce chaud, indécis et ouvert à tous les pronostics entre deux vielles connaissances qui se retrouvent à la même enseigne ; l’US Soummam et l’Olympique d’El Kseur. Un choc qui focalisera sans aucun doute l’attention de ceux qui suivent les péripéties de ce groupe de la Régionale 2, considéré comme l’attraction du jour et un match à 6 points.

S. H.

Le programme



Vendredi

ESB Ghbalou - ESDE Mizane

RC Seddouk - FCTamelaht

WRB Menaïel - CRB Kherrata

FCTadmaït - USM Béjaïa

US Soummam - OS EKseur

JS M’Chedellah - O Tizi Rached

CM Tidjelabine - OS Meldiouene

Samedi

MC Bouira - ES Timezrit