L’ES Azeffoun reprend son trône

Par DDK | Il ya 24 minutes

Les joueurs de l’ES Azeffoun n’ont attendu que quelques jours pour reprendre leur trône et leur place de leader de la Régionale 1, après l’avoir perdu le week-end passé face à la JS Boumerdès, leur co-leader. Les Ivahriyen, qui ont disputé avant-hier leur match de retard face à l’USM Cheraga, ont pris le meilleur en s’imposant aux forceps sur le score de 3 à 2. Une victoire qui permet à l’ES Azeffoun de reprendre son fauteuil de leader avec désormais 16 points dans son compte. De son côté, la JS Tichy qui a perdu lors de la précédente journée en déplacement, s’est ressaisie de fort belle manière en battant le leader, la JS Boumerdès, sur le score net et logique de 2 à 0. Une victoire qui a fait beaucoup de bien à cette équipe de la JS Tichy, qui s’offre la troisième place au classement avec 12 points dans son compte et à quatre longueurs de l’ES Azeffoun et la JS Boumerdès qui partagent la première place avec 16 points dans leurs comptes respectifs. Enfin, l’USM Draâ Ben Khedda n’a pas saisi sa chance pour réduire l’écart du leader lors de son match de retard joué, avant-hier, au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda face au WA Rouiba. Les poulains de Mourad Bey ont été accrochés à domicile et devant leurs supporters (2 - 2), face aux gars de Rouiba qui repartent à la maison avec un précieux point. Ce semi échec enregistré par les Ciel et Blanc a eu son effet puisque ces derniers ont perdu leur place sur le podium au profit de la JS Tichy et dégringolent ainsi à la 4e position avec 11 unités dans leur compte. Le dernier match de retard qui a eu lieu mardi après-midi a mis aux prises le WB Saoula à l’ESM Boudouaou. La partie s’est achevée sur le score de parité d’un but partout.

Massi Boufatis

Les résultats

ES Azeffoun 3 - USM Cheraga2

JS Tichy 2 - JS Boumerdes 0

WB Saoul 1 - ESMBoudouaou 1

USMDB Khedda 2 - WA Rouiba 2