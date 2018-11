L’Olympique Akbou maintient le cap

Par DDK | Il ya 25 minutes | 14 lecture(s)

La 7e journée du championnat de division honneur Béjaïa, disputée mardi après-midi, n’a pas connu de changements.

En effet, le leader, l’Olympique Akbou a réussi à maintenir le cap et confirme une nouvelle fois son bon début de saison avec ce succès face au CS Protection civile. Réalisations de Ait Yekhlef (65’) et Nait Yahia (75’). Avec maintenant six victoires en six matchs disputés jusque-là, les camarades de Yacine Akouche surfent sur une belle vague. En position de dauphin, la JSB Amizour accentue toujours sa menace, à la faveur de son succès réalisé aux dépens de l’AS Taassast. Deux buts signés par Meslem (10’) et Namir Yacine (44’). À la troisième marge du podium, on retrouve trois équipes avec 14 points chacune. Le CRB Souk El Tenine et l’Olympique M’Cisna n’ont pu se départager à l’issu du choc de la journée, en compagnie de Gouraya de Béjaïa qui s’est facilement imposé en infligeant une lourde défaite à Feraoun (5 - 2). Les cinq réalisations de Gouraya furent l’œuvre d’Idiri (9’, 40’ et 65’), Bekhoukh (50’) et Imloul (80’). Le derby qui a opposé le NC Béjaïa à La JS Ighil Ouazzoug a finalement tourné à la faveur de la formation locale grâce aux réalisations signées Habib Maizia (27’) et Farid Sechoua (75’) et qui, de par ce succès, se replace à la huitième place. Dans les chocs des mal-classés, le CRB Aokas a décroché avant-hier son premier succès depuis le début de la saison, en s’imposant par deux buts à zéro face à la lanterne rouge, le SRB Tazmalt, et s’éloigne ainsi de la lanterne rouge. Les deux réalisations de la formation des requins ont été l’œuvre de Hariche (31’) et Hadjara (87’), alors que le SS Sidi-Aïch est revenu de son déplacement de chez le CRB Aït R’Zine avec un seul point. Enfin, l’ARB Barbacha est, quant à lui, exempt lors de cette manche.

Samy. H

Les résultats

NC Béjaïa 2 - JS Ighil Ouazoug 1

CRB Aït R’Zine 0 - SS Sidi-Aïch 0

Gouraya Béjaïa 5 - O Feraoun 2

CRBS Tenine 0 - O M’Cisna 0

JSB Amizour 2 - AS Taassast 1

CRB Aokas 2 - SRB Tazmalt 0

O Akbou 2 - CSP Civile 0

Exempt : ARB Barbacha