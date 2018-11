La JS Djermouna en péril à Timezrit

Par DDK | Il ya 25 minutes | 14 lecture(s)

En recevant dans son fief le Racing Ighil Ali qui a enregistré des résultats en dents de scie, le co-leader, la JS Melbou, qui a surpris plus jusque-là, n’osera guère rater cette opportunité pour garder son trône et creuser l’écart sur son rival, la JS Djermouna qui sera en même moment en déplacement périlleux à Timezrit et aura fort à faire devant l’US Sidi Ayad. Une mission qui n’est pas sans risque pour le co-leader qui devra certainement sortir le grand jeu face à une équipe adverse, qui aura le soutien de son public et qui sera motivée par le simple fait d’épingler une aussi grosse pointure. L’autre prétendant, la JS Tameridjet, sera aussi face à son destin à El Kseur où l’attend la formation de Tizi Tifra déterminée à s’adjuger les trois points du match, alors que l’outsider, la JS Béjaïa n’aura pas la mission facile lors de son déplacement face à l’IRB Bou Hamza. Pour sa part, le FE Tazmalt est contraint de se ressaisir afin de se réhabiliter auprès de leur public en recevant la lanterne rouge, l’ES Tizi Wal. Enfin, le WRB Ouzellaguen, qui cumule les mauvaises prestations, est également dans l’obligation de se remettre en selle face à l’Olympique Tazmalt. S. H.

Le programme

Vendredi

JS Melbou - RC Ighil Ali

IRB Bouhamza - JS Béjaïa

FE Tazmalt - ES Tizi Wal

WRB Ouzelaguen - OS Tazmalt

CSA Tizi Tifra - JS Tameridjet

Samedi

US Sidi Ayad - JS Djermouna