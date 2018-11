La JS Boukhalfa pour une septième de suite

Par DDK | Il ya 23 minutes | 14 lecture(s)

La huitième journée de la division honneur Tizi-Ouzou s’annonce plutôt favorable au trio de tête, à commencer par le leader, la JS Boukhalfa, qui accueillera demain après-midi l’E Draâ El-Mizan au stade Oukil Ramdane. Les banlieusards de Tizi-Ouzou qui ont les faveurs des pronostics pour enchaîner un septième succès de suite, doivent néanmoins se méfier pour éviter de caler face aux jeunes étoilés qui ne seront pas faciles à croquer. Ceci dit, les hommes du coach Rachid Berkoud ont intérêt à aborder cette rencontre avec le plus grand sérieux pour s’épargner toute mauvaise surprise. Toujours dans le haut du tableau, le DC Boghni qui reste sur un nul justement face aux Sudistes, n’aura pas le droit à l’erreur demain, vendredi. Les montagnards qui occupent la troisième marche du podium sont tout simplement condamnés à gagner face au CRB Mekla afin de rester collés au duo de tête. L’Olympique Taourirt Mokrane qui recevra l’ASC Ouaguenoun est bien parti pour renouer avec le succès et se remettre à l’occasion sur orbite. Pour sa part, l’O Tizi Gheniff qui affectionne le beau jeu n’aura pas la tâche facile face à son invité du jour, le FC Ouadhias. Les Olympiens doivent mettre les bouchées doubles pour espérer ramener à la raison leur adversaire du jour. De son côté, la JSC Ouacifs, exemptée lors de la précédente journée, ne devrait pas laisser filer l’aubaine de récolter les trois points devant le NA Redjouana. Le KC Taguemount Azouz qui s’est montré très fébrile en ce début de saison, aura une grosse opportunité de goûter à nouveau à la victoire à l’occasion de la réception de la lanterne rouge, l’ES Assi Youcef. Pour le match de samedi, le CA Fréha, qui compte deux points de retard sur le leader, ne devrait pas se permettre le moindre faux pas à domicile devant le RC Betrouna. Un adversaire qui commence à retrouver peu à peu sa verve et qu’il ne faudra pas sous estimer.

Z. L.

Le programme



Vendredi

OT Mokrane - ASC Ouaguenoun

O Tizi Gheniff - FC Ouadhias

KCT Azouz - ES Assi Youcef

JSC Ouacifs - NA Redjaouna

JS Boukhalfa - EDE Mizan

DC Boghni - CRB Mekla

Samedi

CA Fréha - RC Betrouna

Exempt : AC Yakouren