L’US Tala Athmane en solide leader

Par DDK | Il ya 24 minutes | 13 lecture(s)

Dans la division pré-honneur de Tizi-Ouzou, groupe B, la 6e journée se présente plutôt favorable au solide leader l’US Tala Athmane. En effet, auteur d’un début en fanfare, les hommes du président Arezki Houhache semblent bien partis pour enchaîner un sixième succès à l’occasion de la réception de l’OC Makouda. Un invité qui éprouve des difficultés et qui n’arrive toujours pas à se mettre sur scelle. Les Olympiens risquent tout simplement de laisser des plumes face aux jeunots de Tala Athmane qui ont le vent en poupe. Ayant raté de justesse lors de ces deux dernières saisons leur retour en division honneur, les camarades de Rabah Iamrache semblent résolument décidés à relever le pari cette saison. Une donne qui poussera ces dernies à sortir le grand jeu et à mettre les bouchées doubles pour poursuivre leur ascension et s’imposer en tant que prétendant en force à l’accession. Ceci dit, l’OC Makouda qui reste sur un naufrage à domicile lors de la précédente journée face au HC Azazga, aura bien du mal à se racheter face à une équipe déterminée à faire usage de la grande artillerie demain, vendredi, afin de confirmer sa bonne santé.

Z. L.