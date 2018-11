Par DDK | Il ya 24 minutes | 14 lecture(s)

Le championnat de la Régionale 1, groupe Centre, de handball disputera sa deuxième journée, demain, sous le signe de la confirmation puisque tous les clubs recevant ont bien entamé leur entrée vendredi dernier. Ainsi, les usuels prétendants à la course au titre devront d’ores et déjà sortir le grand jeu pour asseoir leur suprématie lors de cette étape qui s’annonce attractive à plus d’un titre. L’USM Draâ Ben Khedda, qui a débuté la saison en fanfare, n’a qu’un seul mot d’ordre, battre l’OM Darguina. Les visiteurs, de leur côté, ne l’entendent pas de cette oreille promettant de faire passer à leurs antagonistes une dure matinée, alors que le sept cher à Yanis Foughali de l’Olympique de Sidi-Aïch, tenteront de confirmer cette belle entame en s’offrant une autre victoire face à l’AS Chorfa. De son côté, l’ES Lakhdaria est déterminée à signer sa seconde victoire de la saison, lors de la réception de son homologue du HC Tichy. Toutes les rencontres débuteront à 10h30.

S. H.

Le programme

ESMDB Khedda - OM Darguina

O Sidi-Aïch - JS Cheurfa

ES Lakhdaria - HC Tichy

ES Seddouk - HC Tazmalt