Deux belles affiches au menu

Par DDK | Il ya 23 minutes | 15 lecture(s)

La quatrième journée du championnat de la wilaya de Bouira, division Honneur, sera marquée par une double confrontation entre le quatuor en tête. Le DRB Kadiria recevra le Hamzaouia d’Ain Bessam dans une confrontation au sommet entre deux sérieux prétendants pour l’accession en Régionale II, deux équipes qui n’ont toujours pas goûté à la défaite. Pareil pour la deuxième rencontre qui mettra aux prises la JS Bouaklane à l’IRB Esnam, avec un sérieux avantage pour l’équipe de Bouaklane qui évoluera à domicile. Le stade communal de Chorfa abritera la rencontre derby entre l’US Saharidj et l’Olympique Raffour. L’équipe de Saharidj en quête de sa première victoire de la saison, aura la tâche dure devant une bonne formation d’Iwakourène. Le RB Hakimia recevra au stade de Sour El Ghozlane l’ESB Bechloul. L’USC Ain Laloui affrontera la JS Chorfa au stade d’Ain Bessam, alors que deux rencontres risquent de ne pas avoir lieu. Il s’agit de celle devant opposer l’UA Ahmed de Oued Berdi à l’ASC Ahl Kseur et l’ASU Université de Bouira au FC Numidia, les équipes de l’Université de Bouira et d’Ahl El Kseur n’ont pas disputé leurs trois premiers matchs. Le BH Bouira sera exempt.

M’hena A

Le programme

Vendredi

RB Hakimia - ESB Bechloul

US Saharidj - O Raffour

DRB Kadiria - HCA Bessam

Samedi

USCA Lahdjar - JS Chorfa

JS Bouaklane - IRB Esnam

ASUU Bouira - FC Numidia

UA Ahmed - ASCA El Kseur

Exempt : BH Bouira