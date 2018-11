Faux pas interdit pour les Canaris

Par DDK | Il ya 23 minutes | 18 lecture(s)

Le CABBA recevra demain la JSK à huis clos à 16h, au stade du 20 août de Bordj Bou Arreridj, pour le compte de la 15ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Le club kabyle doit absolument réussir un bon résultat, pour se racheter de la défaite concédé à domicile face au CSC, lundi dernier. Face à une équipe du CABBA qui souffre aussi, la JSK doit gagner pour préserver sa place de dauphin qu’elle occupe pour le moment. Le staff technique kabyle attend une belle réaction de ses joueurs, demain après-midi, face à une bête blessée. «On est déçus de la défaite concédée à Tizi-Ouzou. Les joueurs n’étaient pas concentrés devant les buts et ont mal défendu aussi. Nous devons réagir lors du prochain match face au CABBA, il nous faut un bon résultat ce vendredi. Le fait de jouer trois jours après est une bonne chose et j’espère que les joueurs seront à la hauteur», a déclaré Karouf. Côté effectif, plusieurs joueurs seront absents demain, pour différentes raisons. Fiston devait arriver hier, Tizi Bouali et Saâdou sont suspendus et Boukhanchouche a été écarté après sa prestation médiocre face au CSC. Sur ce point, Karouf a précisé : «Pour l’axe de la défense, j’espère qu’on trouvera notre équilibre et que les joueurs qui seront alignés lors de ce match face au CABBA seront à la hauteur. Concernant Fiston, on a l’habitude de jouer sans lui, quant à Boukhenchouche, il n’est pas convoqué pour cette rencontre. Nous avons un groupe, nous ne misons pas sur tel ou tel joueur. On fera tout pour réussir une belle partie». Le défenseur Souyad pour sa part a affirmé que son équipe jouera pour un résultat positif : «On se prépare le plus normalement du monde et on est prêt pour ce match face au CABBA. Même à huis clos, on jouera pour réussir un bon résultat. Personnellement, je suis satisfait de mon rendement face au CSC et je remercie infiniment le coach pour sa confiance. Peu importe avec qui je jouerai dans l’axe, nous sommes un groupe et nous jouons collectif pour réussir. Nous tenons absolument à nous racheter vendredi. Nos supporters ne cessent de nous soutenir et notre seul objectif est de leur procurer de la joie». Par ailleurs, la JSK a effectué sa dernière séance d’entraînement, hier matin, au stade du 1er novembre. La délégation kabyle a ensuite rallié la ville de Sétif, dans l’après-midi, en prévision du match de demain face au CABBA. Les coéquipiers de Chetti ont promis de tout faire pour terminer cette phase aller en beauté.

M. L.

Le programme

Aujourd’hui

USMB Abbès - CR Belouizdad

MO Béjaïa - ES Sétif

DRB Tadjenanet - Paradou AC



Demain

CABB Arréridj - JS Kabylie