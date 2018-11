Les Crabes en quête de rédemption

Par DDK | Il ya 22 minutes | 28 lecture(s)

Les joueurs du MOB en découdront, aujourd’hui, au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, avec l’ES Sétif, pour le compte de la 15ème et dernière journée de la phase-aller du championnat. Après le nul de samedi dernier contre le MCA, les camarades de Bouledieb veulent continuer sur cette lancée, même si la mission ne sera pas facile devant l’un des meilleurs effectifs du championnat national. L’entraîneur Madoui récupérera Dehar qui a purgé sa sanction, mais il ne pourra pas compter sur les services d’Amokrane, déclaré forfait après la déchirure musculaire qu’il contractée lors du dernier match et qui l’éloignera des terrains pour au moins 15 jours. L’ex-entraîneur de l’ESS a convoqué les mêmes joueurs que samedi dernier, avec néanmoins un petit changement. En effet, Dehar remplacera Amokrane et Mazari prendra la place de Bouheniche qui n’est pas convoqué. La bonne ambiance qui règne durant les entraînements augure de bonnes perspectives. Selon les observateurs, la touche Madoui commence à se dessiner et à donner ses fruits. Le match d’aujourd’hui sera l’occasion pour les camarades de Toual de renouer avec les victoires et engranger trois précieux points qui hisseront l’équipe au sommet du classement général. « Le match contre l’ESS ne sera pas facile car on va affronter l’une des meilleures équipes de notre championnat. On est armé d’une grande volonté pour réussir ce test et s’adjuger les trois points de la victoire qui vont nous permettre d’améliorer notre classement. Certes on est sur une succession de faux-pas mais le rendement du dernier match contre le MCA nous a rendu espoir en gagnant une grande confiance en soi-même, ça nous permis de bien négocier ce match ou la victoire restera notre seul objectif. J’espère qu’on sera à la hauteur sur le terrain pour s’offrir les trois points de la victoire et partager avec notre cher public la joie qui suivra » nous dira le capitaine du MOB, Billel Bouledieb. Signalons qu’après le match d’aujourd’hui, les joueurs auront 6 jours de repos, avant de rependre les entraînements, pendant quelques jours à Béjaïa, pour ensuite partir en Tunisie pour un stage bloqué d’une dizaine de jours. Sur un autre volet, la commission d’arbitrage de la FAF a désigné Bouslimani comme arbitre principal. Il sera assisté de Rachedi et Belbachir, alors que le quatrième arbitre sera Aït Ameur.

Z. H.