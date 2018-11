«J’espère réussir ma première contre l’ESS»

Par DDK | Il ya 23 minutes | 16 lecture(s)

Abordé lors de l’avant-dernière séance d’entraînement des Crabes à Béjaïa, le coach Kheireddine Madoui dira : «C’est la première fois que je vais affronter l’ESS en tant qu’entraîneur. Je ne peux décrire mon sentiment, mais je sais que ça va être extraordinaire. J’ai passé les meilleurs moments de ma vie avec l’ESS, mais je suis un professionnel et je vais défendre les couleurs du MOB. J’espère réussir mon premier match contre l’Aigle Noir. Nous ferons tout pour être à la hauteur des attentes du public béjaoui et j’espère qu’on reproduira la même prestation que lors du match du MCA, avec un peu plus de réussite devant les bois. L’ESS est une grande équipe qui mérite du respect et le MOB a un statut à défendre. Nous jouerons à fond nos chances pour gagner ce match surtout qu’on a grand besoin de points».

Z. H.