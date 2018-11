O Feraoun - O M’Cisna, le choc !

Par DDK | Il ya 12 minutes | 3 lecture(s)

Les regards des férus de la balle ronde béjaouie seront braqués aujourd’hui sur le stade de Feraoun où se déroulera le choc entre l’Olympique Feraoun et l’Olympique M’Cisna dans un match qui s’annonce chaud.

En l’absence du leader, RC Seddouk qui a joué hier le match de coupe d’Algérie, et l’exemption du dauphin la JSB Amizour, l’occasion semble propice cet après-midi pour Gouraya de Béjaïa pour réduire l’écart, à condition bien sûr de passer l’écueil de SS Sidi-Aïch. En effet, les hommes de Boucheta qui restent sur une large victoire iront à Semaoun où les attend de pieds très fermes le SSSA qui n’a pas encore goûté à la joie de la victoire. Mais les yeux des férus de la balle ronde seront braqués aujourd’hui sur le stade de Feraoun où se déroulera le choc entre l’Olympique Feraoun et l’Olympique M’Cisna dans un match qui s’annonce chaud, indécis et ouvert à tous les pronostics. À ce titre, l’O M’Cisna qui occupe le troisième siège, sera en déplacement périlleux chez Feraoun. Ce dernier qui reste sur trois rencontres sans victoire, n’aura pas droit à l’erreur pour mettre fin à cette hémorragie, mais ce ne sera guère facile devant les poulains de Boussaid qui ont le vent en poupe. Le CS Protection Civile accueillera le promu, le CRB Aït R’Zine, dans un match qui à priori semble être à l’avantage des pompiers mais attention tout de même à une réaction d’Aït R’Zine. Toujours au milieu du tableau, l’AS Taassast aura une bonne occasion d’ajouter trois points dans son escarcelle devant son hôte du jour l’ARB Barbacha. Un invité qui évolue néanmoins à l’aise en dehors de ses bases et dont les Bougiotes devraient se méfier pour éviter toute mauvaise surprise. À Tazmalt, le SRBT, qui aura déçu plus d'un, est contraint de réagir et ceci passe inévitablement par une victoire face au NC Béjaïa qui se présentera en conquérant. Enfin, la rencontre JS Ighil Ouazoug - CRB Souk El Tenine a eu lieu hier.

Samy. H

Le programme

AS Taassast - ARB Barbacha

CSP Civile - CRBA R’Zine

O Feraoun - O M’Cisna

SSS Aïch - Gouraya Béjaïa

SRB Tazmalt - NC Béjaïa

OAkbou - CRBAokas

Exempt : JSB Amizour