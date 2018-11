Par DDK | Il ya 14 minutes | 4 lecture(s)

Après un bras de fer entre la Ligue de football de Bouira, présidée par Nordine Bakiri, et 19 présidents de CSA frondeurs qui a perduré pendant plusieurs semaines, c’est enfin l’épilogue. Une rencontre a réuni les deux antagonistes, mercredi dernier au niveau de la salle des réunions du stade OPOW Rabah Bitat, dans le but de trouver un terrain d’entente et enterrer la hache de guerre qui ne travaille en aucun cas les intérêts du sport roi. La rencontre a regroupé 19 représentants de CSA en présence d’un huissier de justice. Un seul point a été inscrit à l’ordre du jour, celui concernant le tirage au sort pour lancer le deuxième groupe. Mais les présidents de CSA frondeurs ont exigé d’ajouter le point relatif à l’annulation de l’élection des deux représentants des clubs au sein du bureau de la ligue effectuait en présence de seulement 15 clubs et en absence de 19 autres, sous prétexte qu’ils ne représentaient pas l’ensemble des clubs. Afin d’équilibrer les deux groupes, la ligue a proposé d’ajouter trois équipes du groupe des frondeurs, à savoir l’OC Adjiba, le W Ath Vouali et l’USM Bouira au groupe «A» qui est en sa quatrième journée, et remplaceront désormais l’ASC Ahl El Kseur et l’ASU Université de Bouira qui se sont déjà retirés du championnat. Les trois équipes entreront en compétition à partir de la cinquième journée prévue le 30 novembre ou le 1er décembre, alors que le groupe «B» débutera le championnat à partir du 7 décembre prochain. Par ailleurs, une AG extraordinaire aura lieu prochainement en présence de l’ensemble des représentants des clubs, pour l’élection des deux représentants de clubs au sein du bureau de la Ligue.

M’hena A