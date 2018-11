Le stade de la cité CNEP ouvert

Par DDK | Il ya 12 minutes | 3 lecture(s)

Le stade de proximité de la cité CNEP de Sidi-Aïch a ouvert ses portes après quelques mois de fermeture pour des travaux d’aménagement et la pose d’une nouvelle pelouse synthétique, a-t-on appris, avant-hier, auprès du vice-président Rafik Oubraham, et ce au grand bonheur des jeunes sportifs du quartier et de la ville. À présent, trois terrains de football de proximité sont ainsi revêtus de gazon synthétique dans la commune de Sidi-Aïch. Il s'agit des stades de proximité de la cité des 216 logements, du quartier N’Azrinouh et enfin celui de la cité CNEP. Ces infrastructures sportives en plus du stade de l’amitié, dont les travaux (construction d’une tribune avec vestiaires, bureaux, clôture, pose du tarton synthétique...) sont en cours depuis plusieurs semaines, s’inscrivent dans le cadre du programme de la municipalité. Ainsi, les jeunes sportifs pratiqueront le sport roi dans de meilleures conditions. Quant aux stades de proximité restants, à savoir le complexe sportif de proximité et le stade de Remila, leur prise en charge sera faite par la DJS, a fait savoir la même source.

S. H.