Le RC Seddouk vise l'exploit

Le quatrième et dernier tour régional de la coupe d’Algérie, qui a débuté hier, se poursuivra encore cet après-midi avec le déroulement de quatre matchs.

Des matchs qui s’annoncent alléchants à commencer par celui qu’abritera le stade Saïd Bourouba de Bouira, qui mettra aux prises deux clubs de la Régionale 2, à savoir le RC Seddouk et l’US Sûreté Nationale. Pour rappel, le RC Seddouk s’est qualifié au 4ème tour aux dépens du WRB Soula, et l’USS a acquis son billet en éliminant un pensionnaire de la DNA, le CRBD Beida. Ce sera un match où chaque équipe tentera d'arracher la qualification au prochain tour régional. Les Verts de Seddouk veulent aller le plus loin possible dans cette compétition sous la coupe de son entraîneur Benslimane qui semble avoir des ressources intéressantes pour épingler l’équipe de la Sûreté Nationale et tenteront d'atteindre, pour la première fois de leur histoire, les 32es de finale de cette épreuve. De toutes les manières, la partie sera très disputée et ça va être chaud entre les 22 acteurs. Les camarades de Saidi savent qu’ils seront mis à rude épreuve par cette formation qui voudra également s'offrir le billet qualificatif.

L’USM Draâ Ben Khedda veut aller loin

L’autre grande affiche aura lieu à Boudouaou et mettra aux prises le quatrième de la division Régionale 1, l'USM Draâ Ben Khedda, au nouveau pensionnaire de la Régionale 2 groupe B, l’AGS Belverdére. Après la retentissante qualification aux dépens de la formation de Bir Ghbalou lors du tour précédent, la formation de Draâ Ben Khedda qui évolue dans le championnat de la Régionale 1, part avec les faveurs des pronostics sur le papier pour arracher son billet pour la première fois de son histoire au tour national, mais ce ne sera pas tâche aisée face à la coriace formation de l’AGS Belverdére qui ne se présentera pas en victime expiratoire. Donc, les joueurs de l’USM Draâ Ben Khedda doivent faire attention à cette équipe d’Alger d'autant plus que la hiérarchie risque de ne pas être respectée. Ainsi, les pensionnaires de la Ligue 2 partent favoris pour passer ce tour, mais ils devront se tenir sur leurs gardes devant des adversaires qui n'auront rien à perdre mais tout à gagner pour poursuivre l'aventure. De son côté, le RC Kouba doit se mesurer avec le petit poucet, l’ERB Ouled Moussa, alors que l’USMH bien que préoccupée par le championnat de la Ligue 2 devra se méfier de son adversaire du jour, l'ESM Boudouaou, qui carbure à plein régime en Régionale 1.

Le programme

ESM Boudouaou - USM Harrach

AGS Belverdére - USMDB Khedda

ASS Nationale - RC Seddouk

RC Kouba - ERB Ouled Moussa