Les Canaris aphones

Par DDK | Il ya 11 minutes | 7 lecture(s)

Rien ne va plus chez la JSK qui a enregistré sa deuxième défaite de suite, la troisième de la saison, en s’inclinant hier face au CABBA par 1 but à 0.

Ainsi donc, la formation kabyle, qui a entamé la phase aller en trombe avec une série de onze matchs sans défaite, a fini mal cette première partie du championnat en enregistrant une nouvelle défaite, hier, chez le CABB Arreridj (1-0) pour le compte de la 15e et dernière journée de la phase aller de la Ligue 1 Mobilis. Cette défaite, la deuxième de suite après celle subie lundi dernier à domicile face au CSC (2-0), confirme on ne peut mieux la baisse de régime de la bande à Franck Dumas en cette fin de la phase aller, d’autant plus que la JSK, qui n’a réussi à remporter qu’une seule rencontre sur ses quatre derniers matchs, en s’imposant lors de la 13e journée face au NAHD( 2-1), s’était inclinée également chez l’USMA ( 1-0) lors de la 12e journée. Une mauvaise série qui fait que la JSK avec 26 points termine la phase aller à la deuxième place avec sept points de retard sur l’USMA, championne d’hiver, et qui compte aussi un match en retard à disputer à domicile contre l’ESS. Hier, la JSK, amoindrie par l’absence de sa charnière centrale en raison de la suspension du duo Tizibouali-Saâdou, a livré un match terne notamment en attaque où les camarades de Hamroune n’ont pas réussi à inquiéter le gardien du CABBA, Faouzi Chaouchi, ce qui confirme que cette équipe kabyle a besoin d’un renfort de choix en attaque à l’occasion du mercato hivernal. En face, le CABBA, qui a ouvert la marque dès l’entame du match sur un penalty transformé par Benamar Mellal à la 9e minute, suite à une faute de Slama qui a touché le ballon de la main dans la surface de réparation, a géré comme il faut son maigre avantage jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. A signaler que le coup d’envoi du match d’hier, qui s’est joué à huis clocs, a été retardé d’un quart d’heure suite au refus des joueurs de la JSK de rejoindre le rectangle vert en signe de solidarité avec leur président Cherif Mellal, interdit de suivre le match à partir du banc en raison de la suspension d’une année dont six mois fermes que lui a infligée la LFP. Il aura fallu attendre les 15 minutes réglementaires pour que les poulains de Dumas rejoignent enfin la pelouse et évitent ainsi le forfait comme cela est stipulé dans le règlement.

Le MOB réapprend à gagner

Le MO Béjaïa a fini par mettre un terme à sa série de cinq matchs sans victoire, lors de la réception, avant-hier, de l’ES Sétif (1 - 0). Les retrouvailles de Khiereddine Madoui avec son ancienne équipe ont tourné à l’avantage de ce dernier, même si la victoire a mis du temps pour se dessiner. Les Béjaouis ont entamé le match en force en créant plusieurs occasions de buts par l’intermédiaire de Touré, Soltane et Dehar sans pour autant les concrétiser en buts par effet de précipitation et manque de concentration devant les bois. En seconde période, les camarades de Bouledieb ont accentué leur pression dans le camp sétifien et le but libérateur est venu à la 60’ par Dehar suite à un coup franc d’Aibout. Malgré la domination des Sétifiens après le but mobiste, la défense béjaouie a tenu tête aux camarades de Djabou en annihilant toutes les actions créées. Au sifflet final de l’arbitre Bouslimani, une joie indescriptible était visible dans les tribunes où les nombreux supporters des Crabes jubilaient : «Je suis très content pour cette belle victoire qui est venue après un bon moment de disette. C’est une victoire très importante pour nous car elle va nous permettre de bien négocier la trêve et de bien travailler lors du stage de Tunisie. Concernant le match, je pense qu’on pouvait marquer en première mi-temps si mes joueurs étaient plus concentrés devant les bois, mais on a pu marquer en seconde mi-temps. Après et malgré une domination de l’ESS, on a bien géré le volet défensif en défendant cette acquis jusqu’au sifflet final de l’arbitre. Je remercie beaucoup les joueurs qui ont appliqué les consignes à la lettre», a déclaré, tout sourire, le coach du MOB Kheireddine Madoui à l’issue du match. Grâce à son précieux succès, le MOB engrange son 18e point et se replace ainsi dans le ventre mou du classement (10e). Pour sa part, l’ESS (5e - 21 pts) enchaine avec une troisième défaite de suite et s'enfonce dans une crise de résultats.

L’USMBA n’est plus relégable

L’USM Bel Abbès a réussi à quitter la zone rouge après avoir battu le CR Belouizdad (1 - 0), avant-hier, pour la suite de la 15e journée de la Ligue 1 Mobilis. Longtemps plongée dans les abymes du classement, l’USM Bel Abbès est parvenue à sortir la tête de l’eau en enchainant deux victoires de suite. Après avoir joué un mauvais tour au MC Alger (0 - 1), l’USMBA a fait l’essentiel face au CR Belouizdad (1 - 0). Dans ce duel des mal-classés, seule la victoire compte car la manière de gagner importe peu. Les Belabessiens ont pris l’ascendant très tôt en scorant sur penalty à la 7’ par Thabti. Cette victoire, ô combien précieuse, permet aux capés de Bouzidi de grimper à la 13e position (15 pts). Pour sa part, le CRB reste bon dernier avec seulement 10 points dans son escarcelle. Toujours dans la lutte pour le maintien, le DRB Tadjenanet, premier relégable (14e - 14 pts), a fait lui aussi une bonne opération en battant le Paradou AC (1 - 0).

Fin de série pour la JSS

Après deux victoires de suite, la JS Saoura a été tenue en échec par l’Olympique de Médéa. Les deux protagonistes se sont quittés sur le score blanc de zéro partout à l’issue des 90 minutes. Réputés intraitables chez eux, les gars du Sud laissent filer de précieux points face à une équipe de l’OM qui voyage très bien. Dans l’autre match joué à Batna entre l’ASM Ain M’lila et le MC Alger, le doyen a réussi à récolter un bon point face au promu (1 - 1). Les Vert et Rouge ont été les premiers à faire mouche par l’entremise de Souibaâh, juste avant la pause (44’), avant de voir les locaux revenir à la marque dès l’entame de la seconde période grâce à Benchaira (48’). À la suite de ce score de parité, le MCA est 7e avec 20 points, alors que l’ASAM pointe au 11e rang avec 17 unités.

