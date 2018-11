La JSM Béjaïa, l’O Akbou et l’US Béni Douala qualifiés

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

La JSM Béjaïa, l’Olympique Akbou et l’US Béni Douala ont composté leurs billets pour les 32es de finale de la Coupe d’Algérie à l’issue des rencontres du 4e et dernier tour régional disputé hier. La JSMB a passé l’écueil de la JS Hai El Djabel, hier, au stade de Bouira suite à sa victoire (1 - 0) et l’Olympique Akbou a battu le MB Bouira (2 - 0) dans une rencontre disputée à Azazga. De son côté, l’US Béni Douala, leader de la DNA, s’est qualifiée aux 32es de finale en éliminant l’ES Ben Aknoun, son dauphin en championnat, par 2 buts à 1. La dernière rencontre de ce tour disputé hier a vu également la qualification du représentant de Bouira, en l’occurrence l’IB Lakhdaria, suite à sa victoire (1 - 0) contre la JSM Cheraga.

R. S.