La direction se démarque des incidents du match face à l’ESS

Par DDK | Il ya 12 minutes | 2 lecture(s)

Avant-hier, alors que tout le match s’était déroulé dans le fair-play, des incidents ont éclaté à la fin de la rencontre entre des supporters du MOB et de l’ESS, obligeant des spectateurs à descendre se réfugier sur le terrain. «Nous avons bien accueilli les dirigeants et l’équipe de l’ESS et le président Hamar peut en témoigner. En tant que responsables du MOB, nous nous démarquons de ces incidents qui n’honorent pas notre club. On a de très bonnes relations avec Sétif et son club l’ESS et ce ne sont pas quelques énergumènes qui vont semer la zizanie», a déclaré le président du CSA/MOB, Arab Bennai, à la fin du match.

Camara, Touati et Mouhli Libérés

La direction du MOB a pris la décision, avant-hier, de libérer trois joueurs. Il s’agit de Camara, qui a déjà résilié son contrat, et Touati et Mouhli qui le feront demain. D’après une source proche du club des martyrs, plusieurs noms devraient s’ajouter à cette liste, suivant le recrutement au mercato hivernal.

Boukhanchouche, Khoualed et Lakroum sur les tablettes

Avant même l’ouverture officielle du mercato hivernal, la direction du MOB, en concertation avec le coach Madoui, a pris attache avec plusieurs joueurs afin de les enrôler pour la seconde partie du championnat. Un officiel du MOB a pris attache avec le président de la JSK, Cherif Mellal, pour la libération du milieu de terrain, Boukhanchouche, qui d’après la même source est très chaud pour défendre les couleurs du MOB. Le défenseur Khoualed, qui joue actuellement avec la JSS, est aussi sur les tablettes de la direction. Bien que le joueur soit encore sous contrat avec les Sudistes, les Bejaouis sont prêts à mettre le paquet pour le recruter. Le troisième joueur à intéresser la direction du MOB est l’attaquant de l’ESS, Lakroum. Des contacts préliminaires ont eu lieu ces derniers et il ne reste que la négociation du transfert.

Z. H.