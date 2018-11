La JS M’Chedallah arrive

Par DDK | Il ya 46 minutes | 86 lecture(s)

Le leader, le CM Tidjelabine, a été tenu en échec pour la première fois cette saison à domicile par la formation de l’OS Mouldiouene (1 - 1) pour le compte de la 8e journée de la Régionale 2. Ce nul a permis à l’ES Bir Ghbalou de rejoindre le CMT à la tête du classement après sa précieuse victoire face l’ES Draâ El-Mizan et partagent donc conjointement le fauteuil. De son côté, l’USM Béjaïa, qui a réalisé une bonne opération en revenant avec la totalité des points de Tadmaït, poursuit sa remontée au classement et se voit ainsi postuler à la troisième marche après la contre-performance de son voisin, l’US Soummam, qui a été contraint au partage des points dans son derby face à la formation d’El Kseur. La palme de cette journée est à mettre à l'actif de la JS M’Chedellah qui a étrillé son vis-à-vis de ce round, l’Olympique Tizi Rached par un cinglant cinq à zéro (5 - 0) pour venir se positionner à la quatrième place. Une situation déplorable pour l’O Tizi Rached qui a encaissé douze buts en trois matchs. Enfin, le WR Bordj Ménaïel confirme son grand retour et s’impose devant le CRB Kherrata par la plus petite des marges et rejoint ainsi son invité du jour à la 7e place avec 11 points chacun. Enfin, la rencontre MC Bouira - ES Timezrit a eu lieu hier, alors que celle opposant le RC Seddouk au FC Tamelahth a été reportée suite à la participation des Sedoukois à la coupe d’Algérie en jouant leur match hier face à l’US Sûreté nationale.

Samy. H

Les résultats

ES Bir Ghbalou 2 - ESDE Mizan 0

WRB Ménaïel 1 - CRB Kherrata 0

FC Tadmaït 1 - USM Béjaïa 3

US Soummam 0 - OS El Kseur 0

JS M’Chedellah 5 - O Tizi Rached 0

CM Tidjelabine 1 - OS Meldiouene 1