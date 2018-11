L’Olympique Akbou dans la cour des grands

Par DDK | Il ya 45 minutes | 109 lecture(s)

L’Olympique Akbou, le petit poucet de dame coupe édition 2019 évoluant en division honneur de la ligue de football de Béjaïa, est dans la cour des grands après sa brillante qualification aux 32es de finale de la coupe d’Algérie.

Encore une fois, les hommes de Karim Takka ont démontré une remarquable force sur tous les plans, ne laissant aucune chance à leurs adversaires dont la dernière victime est le représentant de l’inter-régions, le MB Bouira, qui vient de faire les frais d'une équipe d’Akbou qui continue son ascension en confirmant incontestablement sa place de leader de la division d’honneur de Bejaïa. En dominant largement le MB Bouira (2 - 0) dans le temps réglementaire pour le compte du dernier tour régional, les Akboutiens poursuivent leur aventure et s'ouvrent royalement la voie du 32es pour la première fois de leur histoire où ils auront à affronter un gros calibre. Tout d’abord, ils ont battu le leader de la Régionale 1, la JS Boumerdès, avant d’éliminer, avant-hier, un club de l’inter-ligue, le MBB. La rencontre qui s'est déroulée au stade de Tirsatine d’Azazga a tenu toute ses promesses devant un public des grands jours. Ce sont les poulains du duo Bouzit Bouktitene qui ont fait montre d'une excellente organisation et d'une plus grande motivation, avec un jeu ouvert permettant ainsi aux attaquants d’orchestrer de belles combinaisons offensives mais non concrétisées, car les défenseurs de part et d’autre restent bien organisés. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir l'incontournable Beladjet ouvrir le score. Le MBB tentera par la suite quelques actions pour revenir au score, mais en vain. L’après pose citron, le jeu reste intense, mais avec un certain ascendant des Bouiris, mais sans pour autant mettre réellement en danger l’arrière garde des Olympiens qui optent pour le contre. Les Bouiris continuent à attaquer outrageusement, mais sans prendre de précautions derrière et cela leur a été fatal. Alors qu’on jouait la 80’ Mohamed Ferguene n’a aucune peine à doubler la mise sur penalty, à la grande joie des supporters Akboutiens présents au stade de Tirsatine. Une vraie démonstration de force des poulains de Kamel Bouzit, qui ont ainsi marqué les esprits par cette qualification qui n’a pas été facile à réaliser, comme pourraient le penser certains, mais ce fut, en grande partie, grâce au travail accompli par toute une équipe, à sa tête le président Karim Takka qui ne lésine pas sur les moyens financiers pour motiver ses joueurs. Il ne faut pas oublier aussi le staff technique, composé du duo Bouzit Kamel et le coach des gardiens de but Mourad Bouktiten. Les coéquipiers de Samy Naït Slimane, qui sont les principaux acteurs sur le terrain, ont été à la hauteur des aspirations des amoureux de la balle ronde et ont réussi à passer l’écueil de deux équipes de paliers supérieurs. Avec cette qualification, la première du genre pour un club de division inférieure de la wilaya de Béjaïa, l’Olympique Akbou est plus que jamais décidé à aller de l’avant en jouant à fond ses chances en coupe d’Algérie et continuer cette belle aventure que les joueurs ne veulent, en aucun cas, voir s’arrêter en si bon chemin. Avec cette qualification méritée, les camarades de Lardjene peuvent entrevoir très sereinement le match du championnat, programmé vendredi prochain face aux requins d’Aokas.

Samy. H