«Préparer le MCEE avec un moral au beau fixe»

La JSM Béjaïa a composté, avant-hier, son ticket qualificatif pour les 32es de finale de la coupe d’Algérie de football après son précieux succès obtenu aux dépens de la JS Hai Djebel (DNA) grâce à l’unique but de la partie inscrit par le jeune espoir, Boughanem (26’). Du coup, cette performance des partenaires du revenant Farouk Benmansour leur permet de retrouver la sérénité et de préparer de la meilleure manière le choc de la prochaine journée du championnat en déplacement contre le MC El Eulma, pour le compte de l’ultime journée de la phase aller. Pour revenir à ce match de coupe contre les banlieusards algérois et comme il fallait s’y attendre aussi, le staff technique béjaoui en avait pleinement profité pour faire tourner son effectif en laissant notamment au repos pas moins de six titulaires pour donner la chance à Meddah, Chaouchi, le portier Meddour et les deux jeunes de l’équipe réserve, Idir et Boughanem. Ce dernier et pour sa première apparition en équipe A cette saison, s’est illustré de fort belle manière, en faisant voir de toutes les couleurs à la défense adverse avec en sus ce but de la qualification qu’il avait marqué de toute beauté. Commentant le résultat et la prestation de son équipe face à la JSHD, le coach en chef béjaoui, Moez Bouakaz, qui a dirigé son second match à l’occasion depuis son arrivée, n’a pas manqué d’afficher toute sa satisfaction à l’issue de la partie. Le Tunisien, qui a promis de stimuler la concurrence entre ses poulains, a déclaré notamment : «Je tiens à féliciter tous mes joueurs pour leur rendement en donnant le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain. Je dois ajouter aussi que ce match était une occasion pour certains joueurs d’avoir un temps de jeu dans les jambes. Désormais, cette qualification nous permettra de préparer le match du MCEE avec un moral au beau fixe.»

B. Ouari