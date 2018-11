«Cette fois, on veut aller loin en coupe»

Par DDK | Il ya 45 minutes | 85 lecture(s)

Le président de l’US Béni Douala, Hocine Ammam, s’est dit très heureux et comblé de voir son équipe à nouveau qualifiée aux 32es de finale de la coupe d’Algérie, en battant l'ES Ben Aknoun 2 à 1, avant-hier à Lakhdaria. Ainsi, il promet de motiver à fond les joueurs pour qu’ils aillent le plus loin possible dans cette compétition populaire. «C’est une qualification méritée devant notre concurrent direct pour l’accession en division national amateur, l’ES Ben Aknoun. On a gagné avec l’art et la manière malgré le retour en force de l’ESBA en fin de match», a déclaré le président Ammam. «On a su gérer notre avance de deux buts à zéro et on aurait même pu rajouter d’autres buts, mais nos joueurs ont confondu vitesse et précipitation. L’essentiel qu’on est qualifiés aux 32es de finale de la coupe d’Algérie», a-t-il ajouté, estimant : «Notre objectif reste toujours l’accession en Ligue 2 Mobilis, mais la coupe fait aussi partie de nos objectifs, car on veut aller le plus loin possible dans cette compétition. On fera tout notre possible pour procurer de la joie à nos supporters cette saison, soit en championnat, soit en coupe d’Algérie». Pour conclure, notre interlocuteur dira : «J’espère que les autorités fassent un effort pour venir en aide au club qui est dans le besoin pour réaliser l’accession en Ligue 2 Mobilis et se frayer une place dans la cour des grands en coupe d’Algérie. Peu importe l’adversaire qu’on affrontera aux 32es de finale, on est déterminés à aller de l’avant. Je félicite les joueurs et le staff technique pour ce qu’ils ont accompli et le meilleur est à venir pour l’US Béni Douala. Avec la mobilisation de toutes les parties, je crois qu’on peut largement prétendre à de meilleurs résultats dans les deux compétitions».

Massi Boufatis