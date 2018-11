Par DDK | Il ya 46 minutes | 106 lecture(s)

La JSK a bouclé la phase aller de la Ligue 1 Mobilis à la deuxième place derrière l’USMA avec 26 points au total.

Malgré sa défaite lors de la dernière journée face au CABBA avant-hier, le parcours de la JSK est excellent lors de cette première moitié du championnat. Contrairement aux dernières années où elle terminait la phase aller avec 15 ou 16 points, la JSK cette saison termine cette phase avec 26 points. Le club kabyle est très proche ainsi d’assurer son maintien et prétendre à un autre objectif après. Revenant aux statistiques, la JSK a réussi à gagner sept matchs dont cinq à Tizi-Ouzou et deux à l’extérieur. La JSK a battu à Tizi-Ouzou le PAC, le CRBT, le NAHD, le CRB et l’USMBA. A l’extérieur, la JSK est revenue avec deux victoires face au MCA et l’ESS. Pour les matchs nuls, la JSK a fait deux à Tizi-Ouzou face à la JSS et l’OM et a ramené trois nuls face au MOB, le MCO et l’ASAM. Pour les défaites la, JSK a perdu trois rencontres, une à domicile face au CSC, et deux à l’extérieur face à l’USMA et le CABBA. Ce parcours est très acceptable en dépit que la JSK pouvait mieux faire. En effet, après une série de 11 matchs sans défaite, la JSK a enregistré un relâchement lors des derniers matchs, en perdant trois fois sur quatre face à l’USMA, le CSC et le CABBA en contrepartie d’une victoire face au NAHD. Néanmoins, dans l’ensemble, l’équipe a réussi une belle phase aller et son parcours est très satisfaisant. Selon tous les spécialistes avec un renfort de qualité et du travail, la JSK pourrait faire mal lors de la seconde manche du championnat. Alors que sont rares ceux qui croyaient que la JSK jouerait les premiers rôles avant le début de saison, les poulains du coach Dumas furent à la hauteur en enregistrant les bons résultats cités. Le club kabyle fera certainement de son mieux pour avoir la même réussite lors de la seconde phase, cela reste l’objectif de la direction et le rêve des supporters

19 buts marqués, 9 encaissés

Les résultats enregistrés par la JSK n’étaient pas un coup de hasard mais un parcours mérité avec une attaque et une défense à la hauteur. L’attaque de la JSK était présente en inscrivant 19 buts en 15 matchs disputés. L’attaque kabyle a frappé fort au stade du 1er novembre en inscrivant 12 buts, alors qu’elle a inscrit 7 buts à l’extérieur dont 5 face au MCA, un contre l’ESS et un autre contre le MOB. Sa défense a encaissé 10 buts seulement, dont 7 au stade du 1er novembre et trois seulement à l’extérieur contre le MOB, l’USMA et le CABBA. Dans l’ensemble, l’attaque et la défense étaient à la hauteur et le club kabyle a réussi un bon parcours en attendant la confirmation lors de la seconde manche. Par ailleurs, cet arrêt du championnat tombe au bon moment pour le club kabyle. En effet après les derniers mauvais résultats enregistrés, cette trêve sera une bonne occasion aux responsables kabyles pour bien préparer la suite du parcours. Le président Mellal et ses collaborateurs attaqueront d’abord l’opération recrutement pour renforcer l’équipe, avant d’effectuer le stage de préparation qui se déroulera probablement au Maroc. La JSK doit assurer un bon recrutement et une bonne préparation également pour prétendre à entamer la seconde manche en force.

